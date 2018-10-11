Ради детских пособий жительница Волгоградской области подделала справку о рождении дочери





Быковский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск прокурора о признании недействительным юридического факта рождения ребенка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в июле прошлого года отделом ЗАГС администрации Быковского района на основании медицинского свидетельства была произведена запись о рождении ребенка 35-летней местной жительницей.

После этого женщина получила свидетельство о рождении дочери и намеревалась предъявить документ для получения социальных выплат на ребенка. Однако сотрудники ЗАГСа усомнились в подлинности медицинского свидетельства и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Как выяснилось, девочку заявительница не рожала, а медицинское свидетельство случайно нашла в Волжском и самостоятельно внесла туда недостоверные сведения.

Приговором Быковского районного суда Волгоградской области женщина признана виновной в подделке документов и осуждена к наказанию в виде 10 месяцев ограничения свободы. В настоящее время запись акта о рождении ребенка аннулирована.



