Жители дождались: В Волгограде устраняют аварию на бесхозных канализационных сетях





Коммунальные службы устраняют аварию на канализационных сетях в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, течь вблизи многоквартирных домов 15д и 15г на бульваре 30-летия Победы уже ликвидировали, в настоящее время специалисты занимаются просушкой колодца.

В мэрии пояснили, что по окончании строительства жилого комплекса в 2012 году застройщик передал коммунальные сети обслуживающему дома ТСЖ "Конкордия". ТСЖ не осуществляло должным образом контроль за состоянием сетей, в связи с чем канализация пришла в неудовлетворительное состояние. После того, как ТСЖ "Конкордия" обанкротилась, коммуникации де-факто оказались бесхозными. В настоящее время течь устраняют городские службы и "Концессия водоснабжения". Одновременно идет процесс передачи сетей в хозяйственное ведение Горводоканала, после чего их обслуживанием будут заниматься специалисты предприятия.

На место уже выезжали сотрудники городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды, которые взяли пробы воды в пруду. По результатам анализов превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано.