Общество

Жители дождались: В Волгограде устраняют аварию на бесхозных канализационных сетях

Общество 11.10.2018 17:31
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11.10.2018 17:31


Коммунальные службы устраняют аварию на канализационных сетях в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, течь вблизи многоквартирных домов 15д и 15г на бульваре 30-летия Победы уже ликвидировали, в настоящее время специалисты занимаются просушкой колодца.
О текущей канализации, напомним, недавно ИА "Высота 102" подробно сообщало в материале "Канализация разбушевалась: потоки фекалий отравляют жизнь жителям многоэтажки в Волгограде". Осложнял ситуацию тот факт, что указанные сети никому не принадлежат.
В мэрии пояснили, что по окончании строительства жилого комплекса в 2012 году застройщик передал коммунальные сети обслуживающему дома ТСЖ "Конкордия". ТСЖ не осуществляло должным образом контроль за состоянием сетей, в связи с чем канализация пришла в неудовлетворительное состояние. После того, как ТСЖ "Конкордия" обанкротилась, коммуникации де-факто оказались  бесхозными. В настоящее время течь устраняют городские службы и "Концессия водоснабжения". Одновременно идет процесс передачи сетей в хозяйственное ведение Горводоканала, после чего их обслуживанием будут заниматься специалисты предприятия.
На место уже выезжали сотрудники городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды, которые взяли пробы воды в пруду. По результатам анализов превышений предельно допустимых концентраций опасных  веществ не зафиксировано.
 

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