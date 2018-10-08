Общество 08.10.2018 15:25
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08.10.2018 15:25
Запахом фекалий вынуждены ежедневно дышать более 300 жильцов 17-этажного дома, расположенного на бульваре 30-летия Победы, 15Д. Невыносимая вонь поднимается из подвала через вентиляцию и проникает в подъезд и квартиры.
Как рассказали ИА "Высота 102" жильцы, их проблемы начались ещё в сентябре после аварии канализации на проспекте Жукова. Тогда ремонтники ликвидировали порыв, но, видимо, некачественно. Трубу по отводу фекалий вновь прорвало и по подземным коммуникациям зловонные стоки устремились в подвалы соседних домов.
От растекающихся по округе фекалий страдают не только люди, но и живность в местном пруду. Еще две недели назад вода в водоеме, где можно было увидеть уток и черепах, была прозрачной и чистой. Сегодня пруд больше напоминает безжизненное болото.
Жители обращались за помощью в различные инстанции, однако их проблема по сей день остаётся без внимания. Ни администрация, ни управляющая компания сделать ничего не могут, ссылаясь на то, что протекающая канализация никому не принадлежит. Следовательно, кто должен ремонтировать эти трубы - им неизвестно. Пока чиновники и коммунальщики выясняют хозяина злополучной канализации, фекалии продолжают отравлять жизнь сотен волгоградцев.
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