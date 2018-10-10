Жителей Волгоградской области уберегли от покупки 128 кг небезопасного мяса





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области отчиталось о своей работе в регионе по контролю за безопасностью мясной продукции по итогам девяти месяцев этого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на отчетные данные ведомства, всего был составлен 51 протокол об административном правонарушении на сумму 651000 рублей, забраковано и изъято из оборота мяса и мясной продукции 21 партия объемом 128,4 кг.

Отмечается, что мясо и мясную продукцию специалисты исследовали по физико-химическим показателям, по паразитологическим показателям, на ГМО, наличие антибиотиков, радиоактивных веществ. Все пробы, а их было взято 430, соответствовали нормативам. Еще 260 проб было проверено по микробиологическим показателям. Из них только 8 не соответствовали гигиеническим нормативам, в том числе в одной пробе выделен возбудитель сальмонеллы, показатель микробиологической загрязненности мясной продукции составляет 3,1 %.



