Эхо трагедии: суд в Волгограде не закрыл лодочную станцию после ЧП с катамараном

Общество 09.10.2018 20:20
1765 0
09.10.2018 20:20
Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в удовлетворении иска Южной транспортной прокуратуры к ООО «Пристань» о временном закрытии лодочной станции в связи с нарушениями эксплуатации берегоукрепительного сооружения. Об этом ИА «Высота 102» сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич со ссылкой на решение суда.
Напомним, что именно с этой пристани 11 июня вышел катамаран, столкнувшийся затем с баржей на Волге, в результате чего погибли 11 человек.
«В удовлетворении требований о признании незаконными действий ООО «Пристань» по эксплуатации гидротехнического берегоукрепительного сооружения с нарушениями требований законодательства РФ, а также о запрете ООО «Пристань» и иным лицам в эксплуатации гидротехнического берегоукрепительного сооружения в качестве причального сооружения до устранения выявленных нарушений закона отказать», - сказала судья Любовь Горина.
Ранее сообщалось, что Тракторозаводский районный суд в августе этого года обязал владельца плавучих объектов, которые используются для причаливания маломерных судов в Ворошиловском районе, убрать их с акватории Волги. Иск подавал Волгоградский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры к гражданину Бизяеву в интересах неопределенного круга лиц. Об этом решении ИА «Высота 102» тогда подробно сообщало. Отметим, что пока неизвестно об обжаловании этого решения.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
37616 6
16.09.2018 14:27
10174 1
Обещанного годами ждут: пожарное депо в волгоградском селе строится с трудом09.10.2018 15:50
Фиаско: В Волгограде бывший арендатор Центрального рынка не смог «увести» из городского бюджета 200 млн рублей09.10.2018 14:53
Воруют: В Волгограде вопрос с открытыми люками на дорогах «повис» в воздухе09.10.2018 13:03
Предпенсионный возраст: Волгоградцам предлагают открыть «второе» дыхание09.10.2018 12:50
В Волгоградской области соседи пенсионерки "прихватизировали" ее квартиру09.10.2018 12:26
В центре Волгограда массовая рубка: на набережной свыше 100 старых деревьев заменят на новые08.10.2018 16:25
Канализация разбушевалась: потоки фекалий отравляют жизнь жителям многоэтажки в Волгограде08.10.2018 15:25
Соцкодекс Волгоградской области предлагают скорректировать в пользу 800 тысяч граждан08.10.2018 13:15
В Волгограде «надзиратель» за круглую сумму проследит за обустройством парка на Центральной набережной08.10.2018 12:09
В Волгограде все подъезды в многоэтажке перед приездом губернатора отдраили до блеска07.10.2018 18:05
Ветерана труда в Волгоградской области «кошмарят» налогом, от которого она освобождена07.10.2018 16:49
Руководству Ростовской области предлагают брать пример с волгоградцев и перевести часы07.10.2018 13:44
Волгоград встречает бабье лето с «жарой» до 22 градусов07.10.2018 09:10
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри06.10.2018 21:55
В Волгограде обновленный парк героев-летчиков возьмут под охрану06.10.2018 16:50
Реклама