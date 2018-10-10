Эхо трагедии: суд в Волгограде не закрыл лодочную станцию после ЧП с катамараном





Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в удовлетворении иска Южной транспортной прокуратуры к ООО «Пристань» о временном закрытии лодочной станции в связи с нарушениями эксплуатации берегоукрепительного сооружения. Об этом ИА «Высота 102» сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич со ссылкой на решение суда.

Напомним, что именно с этой пристани 11 июня вышел катамаран, столкнувшийся затем с баржей на Волге, в результате чего погибли 11 человек.

«В удовлетворении требований о признании незаконными действий ООО «Пристань» по эксплуатации гидротехнического берегоукрепительного сооружения с нарушениями требований законодательства РФ, а также о запрете ООО «Пристань» и иным лицам в эксплуатации гидротехнического берегоукрепительного сооружения в качестве причального сооружения до устранения выявленных нарушений закона отказать», - сказала судья Любовь Горина.

Ранее сообщалось, что Тракторозаводский районный суд в августе этого года обязал владельца плавучих объектов, которые используются для причаливания маломерных судов в Ворошиловском районе, убрать их с акватории Волги. Иск подавал Волгоградский транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры к гражданину Бизяеву в интересах неопределенного круга лиц. Об этом решении ИА «Высота 102» тогда подробно сообщало . Отметим, что пока неизвестно об обжаловании этого решения.



