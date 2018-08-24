Расследования

В Волгограде разберут причал, где швартовался затонувший на Волге катамаран

Расследования 24.08.2018 15:50
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24.08.2018 15:50



Владелец плавучих объектов, которые используются для причаливания маломерных судов в Ворошиловском районе, должен убрать их с акватории Волги. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял сегодня Тракторозаводский районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску Волгоградского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры к гражданину Бизяеву в интересах неопределенного круга лиц.
Прокурор также требовал запретить физическим и юридическим лицам использовать для причаливания плавучие объекты Бизяева, расположенные на правом берегу Волги на участке "Иркутско-Елыпанский овраг" в Ворошиловском районе. 
Поводом для иска стала трагедия, которая произошла в Волгограде 11 июня текущего года. Напомним, тогда в акватории Волги затонул катамаран "Елань-12", в результате погибли 11 человек.
Волгоградская транспортная прокуратура, специалисты Волгоградского линейного отдела Волжского УГМРН Ространснадзора и Нижне-Волжского филиала Российского Речного Регистра провели проверку исполнения законодательства в деятельности базы-стоянки для маломерных судов ООО "Пристань", где швартовалось затонувшее судно.
Установлено, что ООО "Пристань" арендует у ООО "Волга Марин" часть гидротехнического берегоукрепительного сооружения, расположенного на правом берегу реки Волга на участке "Иркутско-Ельшанский овраг" Ворошиловского района Волгограда в створе улиц Майкопская и Одесская.
В соответствии с договором часть гидротехнического сооружения передана ООО "Пристань" для использования в качестве причального сооружения. К нему в три группы пришвартованы плавучие объекты (плавучие причалы), которые используются для швартовки и отстоя маломерных судов, а также посадки/высадки на них пассажиров. Эти плавучие объекты принадлежат ответчику Бизяеву на основании договора купли-продажи.
Однако указанные плавучие причалы органами Российского Речного Регистра не классифицировались и на предмет годности к эксплуатации не освидетельствовались.
При этом, как показала проверка, на указанных плавучих объектах отсутствуют нанесенные идентификационные знаки. Дощатый настил местами имеет повреждения, некоторые доски не закреплены. Выявлены и другие недопустимые износы, дефекты и неисправность устройств. 
Согласно заключению экспертов Нижне-Волжского филиала Российской Речного Регистра, вышеуказанные плавучие объекты являются негодными по всем элементам и непригодными для эксплуатации.
Кроме того, у Бизяева в установленном законом порядке не заключен договор водопользования, поэтому размещение им плавучих объектов на правом берегу акватории Волги является незаконным.
Прокуратура считает, что выявленные нарушения закона являются недопустимыми и ставят под угрозу жизнь и здоровье судоводителей и пассажиров маломерных судов, а также посетителей и работников яхт-клуба "Восточный ветер", пользующихся вышеуказанными плавучими объектами.
Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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