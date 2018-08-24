Поводом для иска стала трагедия, которая произошла в Волгограде 11 июня текущего года. Напомним, тогда в акватории Волги затонул катамаран "Елань-12", в результате погибли 11 человек.

Волгоградская транспортная прокуратура, специалисты Волгоградского линейного отдела Волжского УГМРН Ространснадзора и Нижне-Волжского филиала Российского Речного Регистра провели проверку исполнения законодательства в деятельности базы-стоянки для маломерных судов ООО "Пристань", где швартовалось затонувшее судно.

Установлено, что ООО "Пристань" арендует у ООО "Волга Марин" часть гидротехнического берегоукрепительного сооружения, расположенного на правом берегу реки Волга на участке "Иркутско-Ельшанский овраг" Ворошиловского района Волгограда в створе улиц Майкопская и Одесская.

В соответствии с договором часть гидротехнического сооружения передана ООО "Пристань" для использования в качестве причального сооружения. К нему в три группы пришвартованы плавучие объекты (плавучие причалы), которые используются для швартовки и отстоя маломерных судов, а также посадки/высадки на них пассажиров. Эти плавучие объекты принадлежат ответчику Бизяеву на основании договора купли-продажи.

Однако указанные плавучие причалы органами Российского Речного Регистра не классифицировались и на предмет годности к эксплуатации не освидетельствовались.

При этом, как показала проверка, на указанных плавучих объектах отсутствуют нанесенные идентификационные знаки. Дощатый настил местами имеет повреждения, некоторые доски не закреплены. Выявлены и другие недопустимые износы, дефекты и неисправность устройств.

Согласно заключению экспертов Нижне-Волжского филиала Российской Речного Регистра, вышеуказанные плавучие объекты являются негодными по всем элементам и непригодными для эксплуатации.

Кроме того, у Бизяева в установленном законом порядке не заключен договор водопользования, поэтому размещение им плавучих объектов на правом берегу акватории Волги является незаконным.

Прокуратура считает, что выявленные нарушения закона являются недопустимыми и ставят под угрозу жизнь и здоровье судоводителей и пассажиров маломерных судов, а также посетителей и работников яхт-клуба "Восточный ветер", пользующихся вышеуказанными плавучими объектами.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



