Торги не состоялись: покупать волгоградский «Химпром» никто не захотел

Экономика 09.10.2018 13:33
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09.10.2018 13:33
Желающих приобрести на торгах производственный комплекс признанного банкротом предприятия ВОАО «Химпром» не нашлось, сообщает ИА «Высота 102». По информации арбитражного управляющего Инны Чертковой, торги, проходившие сегодня с помощью ресурса всероссийской электронной торговой площадки, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Единственная поданная заявка ранее была отозвана. В ближайшее время будут объявлены повторные торги. Начальная сумма, с которой еще 3 сентября начался закрытый конкурс с открытой формой представления предложений о цене, составляла 3 миллиарда 820 миллионов 709 тысяч 43 рубля и 97 копеек.
Условиями конкурса являлись следующие обязательства покупателя: обеспечить сохранение целевого назначения имущества и имущества мобилизационного назначения предприятия - должника; выполнять договоры, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ, не препятствовать уполномоченным органам власти и юридическим лицам выполнять работы направленные на утилизацию химических отходов и ликвидацию экологического вреда, накопленного от предыдущей деятельности, выполнять в полном объеме обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Среди самых крупных кредиторов предприятия - банкрота: ОАО «Нижноватом-энергосбыт» (размер установленной задолженности около 1 млрд 700 млн рублей), а также УФНС России по Волгоградской области (более 800 млн рублей) и ПАО «МРСК Юга» в лице филиала «Волгоградэнерго» (263 с лишним млн руб). Сообщения о том, что практически остановивший свою деятельность гигант химической промышленности завод «Химпром» «вот-вот расправит плечи» периодически появляются в региональной прессе со ссылкой на итоги различных совещаний и переговоров с участием первых лиц области и потенциальных инвесторов. Однако, на сегодняшний день, ни о каких конкретных подписанных договорах и тем более о старте реализации планов по запуску новых производственных площадок, ничего не известно.
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