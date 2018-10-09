В Волгограде неизвестные подожгли технику на стройплощадке известного застройщика

Происшествия 09.10.2018 11:35
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09.10.2018 11:35
Неизвестные злоумышленники подожгли спецтехнику на автостоянке СМУ-1 АО "Приволжсктрансстрой", расположенной на территории стройки многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением в полицию обратился представитель компании - застройщика многоэтажки на бульваре 30-летия Победы. Он пояснил, что в ночь с 7 на 8 октября произошло возгорание экскаватора, трактора "Беларусь" и двух гусеничных кранов РДК. Огонь потушили собственными силами, без привлечения пожарных расчетов. Пострадавших в результате проишествия нет. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
АО "Приволжсктрансстрой" - крупная строительная компания, которая осуществляла реконструкцию ГДЮЦа, строительство музея "Россия-моя история" и других объектов.
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