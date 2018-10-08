Спорт

Звезда «Ротора» Олег Веретенников возвращается в волгоградский футбольный клуб

Спорт 08.10.2018 17:06
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08.10.2018 17:06


Легенда «Ротора» Олег Веретенников вновь вступает в волгоградский футбольный клуб. Об этом сегодня было озвучено на встрече губернатора Андрея Бочарова с командой и ее болельщиками, сообщает ИА «Высота 102». Какую должность он займет – пока неизвестно. Это решение будет принято позже.
Глава региона приехал на стадион «Зенит», где базируется команда, с подарком. «Ротору» презентовали новый автобус, на котором футболисты смогут ездить в другие города на выездные игры. Поклонники волгоградской команды адресовали губернатору и руководству клуба традиционные вопросы – о развитии детского футбола, создании мощной школы по подготовке будущих звезд команды, планах команды.
Олег Веретенников - лучший бомбардир в истории высших дивизионов чемпионатов России по футболу, легендарный футболист "Ротора". За Волгоградскую команду играл с 1992 по 1999 годы. Впоследствии играл за различные зарубежные и российские клубы. В июле 2017 года года стало известно, что Веретенников уезжает из Волгограда в Казахстан, где он был назначен помощником главного тренера футбольного клуба местной премьер-лиги «Тобол».

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