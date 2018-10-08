В Волгограде «надзиратель» за круглую сумму проследит за обустройством парка на Центральной набережной
Общество 08.10.2018 12:09
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08.10.2018 12:09
Авторский надзор и научное руководство за обустройством парка на верхней террасе Центральной набережной обойдется в 243 тысячи рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, работы на объекте должны завершиться до 30 ноября текущего года. Конкурсная процедура для поиска специалистов, которым поручат следить за соблюдением в ходе ремонта всех строительных технологий, проводится не будет. Заказчик МБУ «Волгоградзелензоз», возглавляемое депутатом гордумы Максимом Логуновым, заключит контракт с единственным поставщиком.
Напомним, на благоустройство парка, расположенного в верхней границе набережной имени 62-ой Армии, выделено 50 млн рублей. Работы проводятся в несколько этапов: сначала демонтаж старого асфальта, затем снос больных деревьев и кустарников. На набережной должны появиться велодорожки, мощеные брусчаткой тротуары и площадки. Запланирован монтаж сухого фонтана и пруда, устройство поливочного водопровода и наружного освещения, а также работы по озеленению территории.
Масштабный ремонт набережной Волгограда, стартовавший в апреле текущего года, продлится до 2021 года. Общая стоимость работ – порядка 2 млрд рублей. Большую часть средств на глобальную "перестройку" набережной выделил федеральный бюджет.
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