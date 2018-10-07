В Волгоградской области рецидивист убил возлюбленную одним ударом

Расследования 07.10.2018 11:52
1143 0
07.10.2018 11:52
К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Михайловки за убийство сожительницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина пытался обжаловать это решение, но приговор оставили в силе.
По материалам дела, ранее судимый за кражу мужчина освободился досрочно, но был задержан за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Установлено, что он распивал спиртное со своей сожительницей, между ними произошла ссора. Мужчина со всей силы ударил женщину кулаком в голову. От полученных повреждений позже она умерла в больнице.
Осужденный назвал приговор несправедливым, утверждал, что ударил сожительницу не умышленно, а в отчаянии из-за того, что женщина вела аморальный образ жизни, не занималась воспитанием детей.
Реклама
Популярное по теме
29.09.2018 17:32
20449 0
02.10.2018 16:04
30065 16
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»07.10.2018 16:59
Расследования 07.10.2018 16:59
539 Обсудить
Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)05.10.2018 15:49
Расследования 05.10.2018 15:49
13994 4 Обсудить
Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под суд05.10.2018 14:58
Расследования 05.10.2018 14:58
4724 7 Обсудить
Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО)05.10.2018 12:42
Расследования 05.10.2018 12:42
13989 15 Обсудить
Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимацию05.10.2018 12:30
Расследования 05.10.2018 12:30
3546 14 Обсудить
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмы05.10.2018 10:03
Расследования 05.10.2018 10:03
4354 23 Обсудить
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)04.10.2018 14:31
Расследования 04.10.2018 14:31
28973 14 Обсудить
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колонию04.10.2018 11:01
Расследования 04.10.2018 11:01
3607 10 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range Rover03.10.2018 17:18
Расследования 03.10.2018 17:18
9710 3 Обсудить
В Волгоградской области лжеполицейский из Краснодара "зарабатывал" на торговцах самогоном03.10.2018 16:12
Расследования 03.10.2018 16:12
2079 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за нападение с перцовым баллончиком на продавца03.10.2018 15:55
Расследования 03.10.2018 15:55
948 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-директора и бухгалтера фирмы судят за многомиллионные махинации с кредитами03.10.2018 09:48
Расследования 03.10.2018 09:48
5679 7 Обсудить
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу02.10.2018 16:04
Расследования 02.10.2018 16:04
30065 16 Обсудить
Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублей01.10.2018 20:03
Расследования 01.10.2018 20:03
13390 18 Обсудить
В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в парке01.10.2018 17:45
Расследования 01.10.2018 17:45
5996 6 Обсудить
Реклама