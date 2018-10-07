Расследования

В Волгоградской области рецидивист убил возлюбленную одним ударом

Расследования 07.10.2018 11:52
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07.10.2018 11:52


К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Михайловки за убийство сожительницы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина пытался обжаловать это решение, но приговор оставили в силе.
По материалам дела, ранее судимый за кражу мужчина освободился досрочно, но был задержан за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Установлено, что он распивал спиртное со своей сожительницей, между ними произошла ссора. Мужчина со всей силы ударил женщину кулаком в голову. От полученных повреждений позже она умерла в больнице. 
Осужденный назвал приговор несправедливым, утверждал, что ударил сожительницу не умышленно, а в отчаянии из-за того, что женщина вела аморальный образ жизни, не занималась воспитанием детей.

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