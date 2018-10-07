В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Федеральные новости 07.10.2018 12:21
387 0
07.10.2018 12:21
Сегодня в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Согласно опубликованному приказу МВД, теперь поставить машину на учет можно не только по паспорту, но и временному удостоверению личности, которое выдают взамен утерянного паспорта.
Кроме того, автовладельцам разрешено ставить на учет машины с электронными паспортами транспортного средства. При этом выданные ранее бумажные ПТС будут действительны бессрочно. При замене двигателя автомобиль можно отправить на осмотр, после которого номер двигателя внесут в ПТС и информационные системы ГИБДД. Новый двигатель не должен находиться в розыске, но обязан быть таких же модели и типа, как старый, а также иметь заводскую маркировку.
Фото росрегистр.ру
Реклама
Популярное по теме
20.09.2018 10:02
6096 25
03.10.2018 20:15
8339 10
27.09.2018 10:36
3458 6
Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста03.10.2018 20:15
Федеральные новости 03.10.2018 20:15
8339 10 Обсудить
Россияне назвали год наступления старости03.10.2018 11:09
Федеральные новости 03.10.2018 11:09
2383 6 Обсудить
В России изменяются правила доставки пациентов бригадами скорой помощи02.10.2018 15:59
Федеральные новости 02.10.2018 15:59
993 0 Обсудить
Кудрин заявил о высоком уровне бедности в РФ27.09.2018 12:03
Федеральные новости 27.09.2018 12:03
1435 2 Обсудить
СМИ прогнозируют новую волну отставок десяти губернаторов27.09.2018 10:36
Федеральные новости 27.09.2018 10:36
3458 6 Обсудить
Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров25.09.2018 12:45
Федеральные новости 25.09.2018 12:45
725 2 Обсудить
В платежках ЖКХ появится новая пугающая строчка20.09.2018 10:02
Федеральные новости 20.09.2018 10:02
6096 25 Обсудить
Депутаты Госдумы сами себе уменьшили штрафы за прогулы18.09.2018 13:22
Федеральные новости 18.09.2018 13:22
1077 0 Обсудить
Жители Волгограда - о предложениях президента РФ по смягчению пенсионной реформы02.09.2018 16:54
Федеральные новости 02.09.2018 16:54
37334 35 Обсудить
«Под ключ»: Группа компаний «Чистый город» сдает мусорные площадки новому перевозчику01.09.2018 21:06
Федеральные новости 01.09.2018 21:06
29657 0 Обсудить
Волгоградской области не хватает школьных автобусов29.08.2018 17:00
Федеральные новости 29.08.2018 17:00
1630 1 Обсудить
Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу29.08.2018 12:58
Федеральные новости 29.08.2018 12:58
11774 47 Обсудить
Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе28.08.2018 15:10
Федеральные новости 28.08.2018 15:10
817 0 Обсудить
ГД покажет онлайн-трансляцию слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства21.08.2018 08:46
Федеральные новости 21.08.2018 08:46
1454 0 Обсудить
Минприроды до 2018 года создаст единого оператора обработки отходов15.08.2018 14:42
Федеральные новости 15.08.2018 14:42
1544 0 Обсудить
Реклама