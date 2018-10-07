Федеральные новости

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Федеральные новости 07.10.2018 12:21
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07.10.2018 12:21


Сегодня в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Согласно опубликованному приказу МВД, теперь поставить машину на учет можно не только по паспорту, но и временному удостоверению личности, которое выдают взамен утерянного паспорта. 
Кроме того, автовладельцам разрешено ставить на учет машины с электронными паспортами транспортного средства. При этом выданные ранее бумажные ПТС будут действительны бессрочно. При замене двигателя автомобиль можно отправить на осмотр, после которого номер двигателя внесут в ПТС и информационные системы ГИБДД. Новый двигатель не должен находиться в розыске, но обязан быть таких же модели и типа, как старый, а также иметь заводскую маркировку.
Фото росрегистр.ру

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