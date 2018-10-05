Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 05.10.2018 15:49
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05.10.2018 15:49
Арестован 40-летний подозреваемый в убийстве 16-летней студентки из Елани. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Еланского районного суда, по ходатайству следствия его взяли под стражу до 22 ноября.
В убийстве девочки, напомним, подозревается ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней уроженец Волгоградской области, который работает в мусороперерабатывающей компании в Москве. Он гостил у своей матери в Котово, а преступление совершил по пути в столицу. Мусорщик заблудился в Елани, спрашивал у всех дорогу. Студентка решила показать водителю, как выехать из рабочего поселка. Согласно показаниям задержанного, девочка сама села к нему в машину. Везти ее обратно в поселок мужчина отказался, побоявшись, что ему не хватит бензина до Москвы. В результате внезапно вспыхнувшей ссоры девочка, по его словам, сама на него набросилась, а он ее оттолкнул. При этом в руках у него был нож, который он достал, чтобы порезать хлеб.
Сотрудники полиции и следователи установили место нахождение подозреваемого. Его задержали в столице и этапировали в Волгоградскую область, где он подробно рассказал о случившемся, показал место, где спрятал тело девочки - в поле на границе Воронежской и Саратовской областей, недалеко от села Дуплятка Новониколаевского района. Сегодня тело девочки было обнаружено.
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