Экономика

Химики АО «КАУСТИК» успешно представили заводской спорт Южного федерального округа

Экономика 05.10.2018 09:42
221 0
05.10.2018 09:42


Славу Волгограда, как кузницы спортивных кадров страны, достойно отстояли сотрудники АО «КАУСТИК», завоевавшие серебро на общероссийском турнире по мини-футболу в Москве, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Соревнования состоялись на московском стадионе «Спартак» имени известного советского футболиста-рекордсмена по сыгранным матчам Федора Черенкова. В играх участвовало 12 команд из разных федеральных округов России. Работники АО «КАУСТИК» представляли не только свой родной завод, но и Южный регион. Следует отметить, что каустиковские любители мини-футбола участвуют в  мероприятии столь высокого уровня уже в пятый раз и с каждым годом уверенно продвигаются вверх по пьедестальной лестнице:
«Команда приложила максимум усилий и улучшила свой результат, — рассказывает о том, как проходил финальный матч, инструктор СК «КАУСТИК» Ринат Мухаметов. — Ребята уверенно шли к победе, но удача была на стороне футболистов из Казани. Надеемся, что в следующем году золото кубка будет наше!»
Есть у спортсменов «КАУСТИКа» и личные достижения. Алексей Березин из цеха по производству каустической соды признан лучшим защитником турнира, а его коллега Евгений Кондратьев получил награду как лучший нападающий.
Достойная победа команды группы «НИКОХИМ» основана на давних корпоративных традициях компании, в которой администрация предприятия и профсоюзный комитет поддерживают занятия массовыми видами спорта среди работников многотысячного коллектива, которых с каждым годом становится все больше.  
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
ЛУКОЙЛ познакомил будущих энергетиков с работой солнечной электростанции
07.09.2018 12:30
7140 0
Наш ответ беглому олигарху: в Волгограде ВМЗ «Красный Октябрь» возобновил оборонное производство
04.10.2018 14:22
6868 12
Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикап
28.09.2018 15:53
5188 0
Экономика
05.10.2018 10:05
Экономика 05.10.2018 10:05
1948 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2018 16:46
Экономика 04.10.2018 16:46
1335 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2018 14:24
Экономика 04.10.2018 14:24
977 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2018 14:22
Экономика 04.10.2018 14:22
6868 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.10.2018 09:32
Экономика 04.10.2018 09:32
1375 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2018 09:55
Экономика 03.10.2018 09:55
10541 29 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.10.2018 09:22
Экономика 03.10.2018 09:22
1936 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2018 15:57
Экономика 02.10.2018 15:57
1225 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2018 15:31
Экономика 02.10.2018 15:31
1610 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.10.2018 14:50
Экономика 02.10.2018 14:50
1120 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2018 14:11
Экономика 01.10.2018 14:11
2833 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2018 13:03
Экономика 01.10.2018 13:03
914 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.10.2018 10:39
Экономика 01.10.2018 10:39
1611 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.09.2018 15:53
Экономика 28.09.2018 15:53
5188 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.09.2018 10:17
Экономика 28.09.2018 10:17
3893 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:05
Банк экс-мэра Волгограда обвинили в отмывании доходов и лишили лицензии Смотреть фотографии
10:04
Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главуСмотреть фотографии
10:03
Новый замначальника ГУ МВД по Волгоградской области из Санкт-Петербурга приступил к работе Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмыСмотреть фотографии
09:42
Химики АО «КАУСТИК» успешно представили заводской спорт Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:25
Волгоградский «Ротор» назвали командой-призракомСмотреть фотографии
08:25
Чиновники Волгоградской области признались, кто пострадает от введения нового «мусорного» тарифаСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102 ТВ»: Убийца девочки-подростка в Волгоградской области покажет, где спрятал телоCмотреть видео
16:38
В Волгоградской области 14 мужчин перешагнули 100-летний рубежСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде разрешили подтопку детских садов и больницСмотреть фотографии
15:17
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:24
Волгоградские мамы побывали на производстве детского питанияСмотреть фотографии
14:22
Наш ответ беглому олигарху: в Волгограде ВМЗ «Красный Октябрь» возобновил оборонное производствоСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде пассажирские теплоходы переходят на осеннее расписаниеСмотреть фотографии
13:04
Омбудсмен по правам человека в России обсуждает в Волгограде последствия реформы здравоохраненияСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемыйСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде госучреждение потратит миллионы за аренду кабинетов в премьер-офисеСмотреть фотографии
11:02
Ликбез для доверчивых: Волгоградцы все чаще «отдаются» в руки мошенников и остаются без денегСмотреть фотографии
11:01
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колониюСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области задержали двоих преступников, находившихся в федеральном розыскеСмотреть фотографии
10:21
Семье погорельцев из Волгограда чиновники предложили пойти в церковь за помощьюСмотреть фотографии
09:02
Сайт ИА «Высота 102» по версии Яндекса - самый востребованный в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Приступить к ликвидации: Чиновников в Волгограде обязали очистить улицы от мусорных свалокСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Дворец спорта «с трудной судьбой» возвращают спортсменам Cмотреть видео
17:57
Здесь будет город-сад: Набережная в Волгограде погрузилась в большой ремонт (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:35
Возвращается в Волгоград? : Глава Городища Сивоконь неожиданно ушел с постаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range RoverСмотреть фотографии
16:30
О спасении «утопающих»: В Волгоградской области обсудили здоровье и смертность мужчинСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области лжеполицейский из Краснодара "зарабатывал" на торговцах самогономСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 