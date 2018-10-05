



Славу Волгограда, как кузницы спортивных кадров страны, достойно отстояли сотрудники АО «КАУСТИК», завоевавшие серебро на общероссийском турнире по мини-футболу в Москве, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Соревнования состоялись на московском стадионе «Спартак» имени известного советского футболиста-рекордсмена по сыгранным матчам Федора Черенкова. В играх участвовало 12 команд из разных федеральных округов России. Работники АО «КАУСТИК» представляли не только свой родной завод, но и Южный регион. Следует отметить, что каустиковские любители мини-футбола участвуют в мероприятии столь высокого уровня уже в пятый раз и с каждым годом уверенно продвигаются вверх по пьедестальной лестнице:

«Команда приложила максимум усилий и улучшила свой результат, — рассказывает о том, как проходил финальный матч, инструктор СК «КАУСТИК» Ринат Мухаметов. — Ребята уверенно шли к победе, но удача была на стороне футболистов из Казани. Надеемся, что в следующем году золото кубка будет наше!»

Есть у спортсменов «КАУСТИКа» и личные достижения. Алексей Березин из цеха по производству каустической соды признан лучшим защитником турнира, а его коллега Евгений Кондратьев получил награду как лучший нападающий.

Достойная победа команды группы «НИКОХИМ» основана на давних корпоративных традициях компании, в которой администрация предприятия и профсоюзный комитет поддерживают занятия массовыми видами спорта среди работников многотысячного коллектива, которых с каждым годом становится все больше.



