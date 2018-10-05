Общество 05.10.2018 08:25
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05.10.2018 08:25
О новой мусорной реформе узнают жители Волгоградской области из уст чиновников в ходе проводимой разъяснительной кампании. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации области, «гастролирует» по районным центрам и городским округам региона с красочной презентацией председатель комитета тарифного регулирования Светлана Горелова. На днях состоялась рабочая поездка чиновницы в Николаевский район, ранее она побывала в Камышине, Котово и других райцентрах области. Сегодня, 5 октября, пообщаться вживую и задать наболевшие вопросы главе профильного комитета смогут жители Среднеахтубинского района, 11 октября – Даниловского и Фроловского районов. Правда, в опубликованном на официальном портале администрации регионе графике время и место встреч с гражданами не указаны. В поездках по региону Светлану Горелову сопровождают представители инспекции государственного жилищного надзора, комитета ЖКХ и ТЭК, регионального фонда капитального ремонта.
Жителям глубинки региона в ходе встреч показывают яркие слайды на тему формирования платы за ЖКХ и определенных новшествах. Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», российские СМИ все чаще пишут об утверждении в регионах страны «космических» по своей величине тарифам в сфере обращения с ТБО. В Волгоградской области данная плата пока не утверждена. Уже известно, что тариф будет рассчитываться исходя из количества прописанных в квартире или доме людей. Взимать плату с граждан за вывоз мусора должны начать не позднее 1 января 2019 года.
Плата за вывоз мусора, как следует из презентации комитета тарифного регулирования, будет складываться из нескольких пунктов: тариф на услугу регионального оператора, норматив накопления отходов и количество проживающих граждан. В настоящее время эта величина исчисляется, исходя из площади жилья. Между тем, чиновники считают новый подход более справедливым. «Мусорит человек, а не квартира», - отмечено в презентации. Из плюсов также называется наличие субсидий, как на квартплату. Минус чиновник нашли только один: «Увеличение платы за обращение с отходами в квартирах с большим количеством проживающих».
Напомним, статус регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области получило ООО «Управление отходами Волгоград». Соответствующее соглашение между органом исполнительной власти и компанией было заключено 6 августа. Регоператор приступает к работе с 1 января 2019 года.
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