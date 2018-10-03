Здесь будет город-сад: Набережная в Волгограде погрузилась в большой ремонт (ФОТОРЕПОРТАЖ)

«Мы все сможем гордиться нашей набережной и нам не будет стыдно ни перед волгоградцами, ни перед гостями города за нашу работу». Об этом говорили сегодня журналистам ИА «Высота 102» практически все рабочие, которые ведут масштабную реконструкцию этой исторической территории: от театра музкомедии до храма Иоанна Предтечи. Всего здесь трудятся более 250 человек и свыше 30 видов спецтехники.





Уже видны очертания велосипедной дорожки, которой в городе еще никогда не было: она с двухслойным резиновым покрытием, а ее общая протяженность – около 1 километра.

На пешеходных аллеях строители укладывают брусчатку и гранитные плиты. Всего будет уложено 48 тысяч кв. метров.

У ротонды уже появилась новая подпорная стена, а под самим сооружением рабочие обнаружили пустоты. По их словам, рано или поздно, это вызвало бы полное ее обрушение, и сейчас внутри сооружения бурятся скважины, в которые заливается цементный раствор. Эти пустоты уже «съели» 70 тонн цемента и это не предел, - шутят рабочие.





Полным ходом идет прокладка электросетей, поливочного водопровода, сетей для Интернета. Подрядчики готовят котлованы под устройство декоративного пруда и плоскостного фонтана, вокруг которого уже готовы бетонные основания для 18 детских качелей. Всего же на этой территории фонтанов будет 4. Дождался обновления и фонтан «Искусство».





Примечательно, что все гранитные плиты с лестниц, которые снимаются для укрепления оснований, нумеруются и потом вновь укладываются на свое место.



В самое ближайшее время здесь начнется высадка деревьев и кустарников: новых насаждений появится около 10 тысяч. И, как говорит начальник участка Артем Перевозчиков, здесь на самом деле скоро появится город-сад. Уже к 30 ноября к нижней террасе набережной по центральной лестнице можно будет спуститься без проблем.

А впереди - реконструкция причалов, арковочных и смотровых площадок, установка общественных туалетов. Объем огромнейший: ведь с момента строительства - в 1952 году - набережная имени 62-й Армии ни разу капитально не ремонтировалась. Полностью работы планируется завершить до 1 декабря 2021 года. Масштабное обновление волгоградской набережной стало возможным благодаря финансовой поддержке из областного, городского и федерального бюджетов.







