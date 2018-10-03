«МегаФон» нашел новое решение для малого и среднего бизнеса

Телеком 03.10.2018 14:19 Реклама
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03.10.2018 14:19
«МегаФон» представил новое корпоративное решение — «Деловое облако». Оно создано на базе Mail.ru Cloud Solutions и включает в себя комплекс сервисов: виртуальные платформы, облачные хранилища, базы данных, графические карты и сервисы для анализа больших данных, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Гибкая и масштабируемая облачная инфраструктура построена на базе технологии с открытым кодом и позволяет повысить эффективность процессов, связанных с разработкой, тестированием приложений и хранением данных, запуском новых продуктов, a также помогает сократить затраты на поддержку IT-инфраструктуры.
Пользователи «Делового облака» могут выбирать нужные сервисы и подходящую конфигурацию в личном кабинете — от количества задействованных процессоров до гигабайт, необходимых для хранения. Оно позволяет проводить сложные вычисления, работать с большими объемами информации и высоконагруженными приложениями — веб-сайтами, играми, любыми программами.
«Мы видим, что потребность бизнеса в облачных платформах растет. По данным Forrester Russia, порядка 60% компаний крупного, среднего и малого бизнеса готовы использовать облачные решения[1]. Чтобы ответить на рост потребностей бизнеса, мы представляем доступное и удобное решение для корпоративных клиентов «Деловое облако», которое полностью решает вопрос с вычислительными ресурсами и обеспечивает непрерывность бизнеса, — прокомментировал руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона» Олег Алексеев. – Кроме того, мы предлагаем удобную модель оплаты – клиент платит только за фактически использованные ресурсы (Pay as you go)».
Облачная платформа оснащена надежной системой шифрования данных, защитой от DDoS-атак, двухфакторной аутентификацией. Дополнительно защитить критически важные данные и бизнес в целом возможно за счет тройной репликации данных, балансировщика нагрузки и ЦОДов уровня Tier Ill.
Воспользоваться всеми ресурсами можно через интуитивно понятный портал самообслуживания, командную строку или через открытые API, которые дают возможность управлять инфраструктурой из приложения и использовать облачные мощности «МегаФона» в сложных интеграционных решениях.
Специалисты «МегаФона» обеспечивают поддержку в режиме 24/7 и могут оперативно ответить на любые вопросы об услуге по e-mail, телефону и в мессенджерах.
Узнать подробнее о решении и оставить заявку на подключение можно здесь.
Справка:
По данным экспертов IDC, в 2017 году объем российского рынка облачных услуг составил порядка 663 миллионов долларов, и это почти на 50% больше, чем в 2016 году. По прогнозам аналитиков, в 2018 году рынок увеличится еще на 20%, а к 2022 году его объем может составить порядка 1,5 миллиарда долларов[2].
Отраслями, которые наиболее активно стали перемещать свой бизнес в облака и увеличили долю пользователей в 2 раза, стали предприятия оптовой и розничной торговли, бытовых услуг (с 10,4% до 20,7%), компании пищевой промышленности (с 11,1% до 24,5%), транспортные и логистические компании – (с 12,3% до 29,6%)[3].
1 http://mskit.ru/news/n198769/
2 https://www.itweek.ru/its/news-company/detail.php?ID=203411
3 http://www.iksmedia.ru/news/5384704-SAP-i-Forrester-v-Rossii-k-2020-god.html
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