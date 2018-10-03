Все на прививку: Волгоградская область предохраняется от гриппа

Вакцинацию против заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом следует провести как можно раньше, до наступления эпидемического подъема. Так считают в управлении Роспотребнадзора по региону, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день уже привито 426,5 тысячи человек (41%), из них почти 108,5 тысячи детей, включая детей, посещающих детские сады, школы, а также детей в возрасте от 6 месяцев до 36 месяцев и 315,8 тысячи взрослых, включая 2724 беременных женщин. Всего необходимо охватить иммунизацией против гриппа не менее 45% населения региона, подчеркнули в ведомстве.

В ближайшее время ожидается поставка вакцин для продолжения иммунизации детей и взрослых: студентов, работающих в образовательных и медицинских организациях, на транспорте, в коммунальной сфере, взрослых старше 60 лет, лиц, имеющих хронические заболевания, подлежащих призыву на военную службу, беременных женщин.