Все на прививку: Волгоградская область предохраняется от гриппа

Здравоохранение 03.10.2018 13:47
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03.10.2018 13:47
Вакцинацию против заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом следует провести как можно раньше, до наступления эпидемического подъема. Так считают в управлении Роспотребнадзора по региону, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день уже привито 426,5 тысячи человек (41%), из них почти 108,5 тысячи детей, включая детей, посещающих детские сады, школы, а также детей в возрасте от 6 месяцев до 36 месяцев и 315,8 тысячи взрослых, включая 2724 беременных женщин. Всего необходимо охватить иммунизацией против гриппа не менее 45% населения региона, подчеркнули в ведомстве.
В ближайшее время ожидается поставка вакцин для продолжения иммунизации детей и взрослых: студентов, работающих в образовательных и медицинских организациях, на транспорте, в коммунальной сфере, взрослых старше 60 лет, лиц, имеющих хронические заболевания, подлежащих призыву на военную службу, беременных женщин.
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