Жители Волгоградской области в среднем платят за услуги ЖКХ в месяц 3 тыс. 914 рублей: регион оказался среди других субъектов регионов ЮФО на третьем месте по данному показателю. Как говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости», - сообщает ИА «Высота 102», на первой и второй позиции оказались владельцы собственности Краснодарского края – 4 тыс. 645 руб. и Ростовской области – 4 тыс. 494 руб.

Меньше всего расходов среди регионов ЮФО несут севастопольцы – 2 тыс. 631 руб. и жители Калмыкии – 2 тыс. 510 руб. Оплата жителей Астраханской области составляет 3 тыс. 737 руб., Крыма – 3 тыс. 182 руб.

В России самые дорогие услуги - на Камчатке: на полуострове расходы семьи на ЖКУ составили 10 тыс. 77 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - 6 тыс. 501 руб. и 5 тыс. 624 руб. соответственно. Для России в целом величина расходов была оценена в 4 тыс. 219 рублей. По сравнению с 2016 годом этот показатель для России вырос на 0,2%. Позиции регионов в рейтинге эксперты объясняют разным уровнем тарифов на услуги ЖКХ, доходов жителей, долей населения, проживающего в квартирах.