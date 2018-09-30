Общество

Дорогое ЖКХ: Каждая семья Волгоградской области ежемесячно платит за коммуналку в среднем почти 4 тыс. рублей

Общество 30.09.2018 09:04
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30.09.2018 09:04


Жители Волгоградской области в среднем платят за услуги ЖКХ в месяц 3 тыс. 914 рублей: регион оказался  среди других субъектов регионов ЮФО на третьем месте по данному показателю. Как говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости», - сообщает ИА «Высота 102», на первой и второй позиции оказались владельцы собственности Краснодарского края – 4 тыс. 645 руб. и Ростовской области – 4 тыс. 494 руб. 
Меньше всего расходов среди регионов ЮФО несут севастопольцы – 2 тыс. 631 руб. и жители Калмыкии – 2 тыс. 510 руб. Оплата жителей Астраханской  области составляет 3 тыс. 737 руб.,  Крыма  – 3 тыс. 182 руб. 
В России самые дорогие услуги -  на Камчатке: на полуострове расходы семьи на ЖКУ составили 10 тыс. 77 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге -  6 тыс. 501 руб.  и 5 тыс. 624 руб. соответственно. Для России в целом величина расходов была оценена в 4 тыс. 219 рублей. По сравнению с 2016 годом этот показатель для России вырос на 0,2%. Позиции регионов в рейтинге эксперты объясняют  разным уровнем тарифов на услуги ЖКХ, доходов жителей,  долей  населения, проживающего в квартирах. 

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