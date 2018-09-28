



В Волгограде проходит форсайт-сессия «Цифровая трансформация Волгоградской области» с участием бизнесменов, экспертов, представителей профильных региональных министерств и комитетов, которые констатируют: предстоит масштабная работа по изменению законодательства, инфраструктуры. Особое внимание спикеры уделяют телеком-инфраструктуре, а также реальным возможностям мониторинга и управления городами сейчас и в будущем, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «МегаФон».

На сессии выступил руководитель по развитию корпоративного бизнеса Волгоградского отделения «МегаФона» Сергей Жидков. Он отметил, что оператора, в первую очередь, интересуют проекты, связанные с 5G, Интернетом вещей, цифровыми платформами. Однако есть решения, которые связаны не только с традиционным телеком-бизнесом и выходят за рамки нашей экспертизы. В арсенале «МегаФона» уже есть примеры «умных» проектов в Волгограде.

«Мы уже сейчас работаем над повышением уровня цифровизации региона. Наши сим-карты стоят в «умных» светофорах и системе освещения в Волгограде, в камерах фото- и видеофиксации нарушений ПДД, регулируют работу городского транспорта, энергетики Волгоградской области, охранных систем более чем на 30 тыс. объектах», — продолжил С. Жидков

Так оператором обеспечивается передача данных с видеокамер на остановках в Комплексную информационную систему видеонаблюдения Волгоградской области. Работают каналы связи на более 130 камер, установленных на маршрутах движения автотранспорта к объектам Чемпионата Мира по футболу и на пешеходных маршрутах гостей нашего региона.

Компания «МегаФон» предоставляет услугу мобильной передачи данных для ЭКГ-аппаратов в машинах «скорой помощи» в Волгограде. Благодаря надежному интернету информация о состоянии пациентов поступает в режиме онлайн в больницу — это упрощает постановку диагноза и помогает оперативно подготовиться к приему больного в лечебном учреждении.

С.Жидков особо подчеркнул, что технологические и интеллектуальные ресурсы МегаФона позволяют разрабатывать успешные решения для цифровой экономики.



