Телеком 28.09.2018 13:05
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28.09.2018 13:05
В Волгограде проходит форсайт-сессия «Цифровая трансформация Волгоградской области» с участием бизнесменов, экспертов, представителей профильных региональных министерств и комитетов, которые констатируют: предстоит масштабная работа по изменению законодательства, инфраструктуры. Особое внимание спикеры уделяют телеком-инфраструктуре, а также реальным возможностям мониторинга и управления городами сейчас и в будущем, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «МегаФон».
На сессии выступил руководитель по развитию корпоративного бизнеса Волгоградского отделения «МегаФона» Сергей Жидков. Он отметил, что оператора, в первую очередь, интересуют проекты, связанные с 5G, Интернетом вещей, цифровыми платформами. Однако есть решения, которые связаны не только с традиционным телеком-бизнесом и выходят за рамки нашей экспертизы. В арсенале «МегаФона» уже есть примеры «умных» проектов в Волгограде.
«Мы уже сейчас работаем над повышением уровня цифровизации региона. Наши сим-карты стоят в «умных» светофорах и системе освещения в Волгограде, в камерах фото- и видеофиксации нарушений ПДД, регулируют работу городского транспорта, энергетики Волгоградской области, охранных систем более чем на 30 тыс. объектах», — продолжил С. Жидков
Так оператором обеспечивается передача данных с видеокамер на остановках в Комплексную информационную систему видеонаблюдения Волгоградской области. Работают каналы связи на более 130 камер, установленных на маршрутах движения автотранспорта к объектам Чемпионата Мира по футболу и на пешеходных маршрутах гостей нашего региона.
Компания «МегаФон» предоставляет услугу мобильной передачи данных для ЭКГ-аппаратов в машинах «скорой помощи» в Волгограде. Благодаря надежному интернету информация о состоянии пациентов поступает в режиме онлайн в больницу — это упрощает постановку диагноза и помогает оперативно подготовиться к приему больного в лечебном учреждении.
С.Жидков особо подчеркнул, что технологические и интеллектуальные ресурсы МегаФона позволяют разрабатывать успешные решения для цифровой экономики.
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