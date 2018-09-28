







За нарушение прав субъектов малого предпринимательства по результатам прокурорской проверки оштрафован руководитель одного из комитетов администрации Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы прокуратуры области, в 2017 году объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, произведенных комитетом по строительству администрации Волгограда, составил менее одного процента от совокупного годового объема закупок. Тогда как в соответствии с действующим законодательством, он не должен быть менее пятнадцати процентов. С учетом того, что подобное деяние содержит состав административного правонарушения, прокуратурой Волгограда в отношении бывшего председателя комитета по строительству администрации Волгограда Юрия Кокина возбуждено соответствующее административное производство и наложен административный штраф в размере 25 тысяч руб.