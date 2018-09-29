Житель Волгоградской области Василий Соловьев: «Я начал стрелять, когда они меня избили и толкнули мою беременную жену!»
Расследования 29.09.2018 10:41
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29.09.2018 10:41
Жители поселка Привольный Светлоярского района, позвонившие в редакцию ИА «Высота 102», выразили возмущение публикацией информации о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который из пневматического пистолета ранил троих мужчин. Как напоминает ИА «Высота 102», в пресс-релизе ГУ МВД по Волгоградской области говорилось о том, что конфликт между жителями «одного из поселков Светлоярского района» произошел после того, как стрелявший "оскорбил сестру одного из потерпевших".
По словам местных жителей, некоторые из которых стали свидетелями уже концовки инцидента, произошедшего, кстати, еще в конце августа, Василий Соловьев, а именно так зовут 36-летнего подозреваемого в причинении телесных повреждений, был вынужден защищать себя и свою семью. «Эти люди пришли к нему ночью, зашли во двор, стали его бить, угрожали его беременной жене, у него не оставалось выхода». – уверяли жители поселка.
Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось связаться с Василием Соловьевым, который изложил свою версию событий. По его словам, он и не подозревал поначалу, что семейство Баевых зачислило его во «враги». «У моей дочери – проблемы со здоровьем, мы с супругой боимся ее простуды, поэтому в школу она ходила у нас в теплой кофте, - начал свой рассказ Василий. – Но учителя не разрешали одеваться не по дресс-коду, поэтому мы решили, что в холодную погоду дочка в школу ходить не будет. А тут как-то увидел, что из школы выходит ученица в хиджабе. Я поинтересовался у директора, почему моей дочери нельзя ходить в кофте, а другой ученице можно посещать школу в одежде, которая ничего не имеет общего с дресс-кодом. На что директор школы посетовала, что, мол, сами не знаем, что с ней делать. Поговорили и я забыл об этом. Потом вдруг один из родственников этой ученицы стал мне угрожать за то, что я якобы оскорбил его сестру. Или так в школе это преподнесли, или он сам додумал, но около года назад он меня вызвал на «разборки», тогда все закончилось дракой, разнимали нас те, кто с ним приехал.
И вот 23 августа случилось неожиданное «продолжение». Я уже спал, когда постучались в окно. Во дворе стояли несколько парней из семьи Баевых, они угрожали мне расправой, оскорбляли. Один из них сделал мне подсечку, свалил с ног и меня начали бить. Я получил больше десяти ударов в лицо, тут выбежала моя беременная жена, они угрожали и ей, толкали ее. Мне пришлось начать стрелять, это была самооборона. Травматический пистолет у меня был зарегистрирован. Под конец конфликта прибежали соседи, другие родственники Баевых, один из напавших на меня угрожал ножом и моему соседу. Полицию вызвал я сам. Участковый подтвердил, что от одного из «непрошеных» гостей сильно разило спиртным. Полицейские изъяли и брошенный нападавшими нож.
Побои я все зафиксировал, в больницу ложиться не стал – я опасаюсь за свою семью, моей жене рожать в январе. Хочу сказать, что не я был зачинщиком конфликта, в нашем поселке живут люди многих национальностей, и у нас прекрасные со всеми отношения. Члены этой семьи ведут себя агрессивно, они постоянно оскорбляют и других жителей и угрожают им расправой. Хочу, чтобы следствие разобралось во всем произошедшем объективно».
Между тем, по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия» Василию Соловьеву, который скоро станет многодетным отцом, грозит до 2 лет лишения свободы. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что в отношении жителя поселка Привольный было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений в рамках юридической оценки произошедшего. «В ходе следствия будут опрошены все свидетели, получены показания подозреваемого и потерпевших, чтобы получить объективную картину и дать оценку действиям всех участников», - уточнили в ведомстве.
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