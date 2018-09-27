Телеком

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Телеком 27.09.2018 10:17 Реклама
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27.09.2018 10:17


Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) протестировала качество мобильной связи в сетях операторов «большой четверки». По итогам замеров, проводившихся с апреля по июль 2018 года, в Волгограде самые высокие скорости передачи данных к абоненту и лучшие результаты по успешности голосовых соединений продемонстрировала сеть МегаФона.  
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, контроль качества услуг связи производился программно-аппаратным методом по методике, специально разработанной Роскомнадзором и утвержденной Минкомсвязи. Как показали тесты, качество мобильной связи в России является одним из лучших в Европе, а качество телеком-услуг в Волгограде — одним из лучших в стране.
Голосовая связь оценивалась, в частности, по таким критериям, как доля успешных вызовов и обрывов установленных соединений. По данным Роскомнадзора, у МегаФона успешны 99,3% звонков, а обрывы наблюдались только в 0,3% случаев — это лучший результат в Волгограде.
МегаФон продемонстрировал и самый высокий процент успешности интернет-соединений — 94,7%. Оператору также принадлежит рекорд по средней скорости передачи данных к абоненту.
«Уже несколько масштабных независимых исследований подтвердили преимущества связи МегаФона. Как ранее компания Ookla — разработчик приложения Speedtest, – так и сейчас Роскомнадзор присудили нам первенство по основным критериям: успешности соединений и скоростям передачи данных. Это закономерный результат той огромной работы, которую мы делаем, чтобы абоненты МегаФона оставались на особых условиях – даже при том, что их требования к качеству телеком-услуг становятся все более высокими», — говорит директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.

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