Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде





По итогам замеров , проводившихся с апреля по июль 2018 года, в Волгограде самые высокие скорости передачи данных к абоненту и лучшие результаты по успешности голосовых соединений продемонстрировала сеть МегаФона. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) протестировала качество мобильной связи в сетях операторов «большой четверки»., проводившихся с апреля по июль 2018 года, в Волгограде самые высокие скорости передачи данных к абоненту и лучшие результаты по успешности голосовых соединений продемонстрировала сеть МегаФона.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, контроль качества услуг связи производился программно-аппаратным методом по методике, специально разработанной Роскомнадзором и утвержденной Минкомсвязи. Как показали тесты, качество мобильной связи в России является одним из лучших в Европе, а качество телеком-услуг в Волгограде — одним из лучших в стране.

Голосовая связь оценивалась, в частности, по таким критериям, как доля успешных вызовов и обрывов установленных соединений. По данным Роскомнадзора, у МегаФона успешны 99,3% звонков, а обрывы наблюдались только в 0,3% случаев — это лучший результат в Волгограде.

МегаФон продемонстрировал и самый высокий процент успешности интернет-соединений — 94,7%. Оператору также принадлежит рекорд по средней скорости передачи данных к абоненту.

«Уже несколько масштабных независимых исследований подтвердили преимущества связи МегаФона. Как ранее компания Ookla — разработчик приложения Speedtest, – так и сейчас Роскомнадзор присудили нам первенство по основным критериям: успешности соединений и скоростям передачи данных. Это закономерный результат той огромной работы, которую мы делаем, чтобы абоненты МегаФона оставались на особых условиях – даже при том, что их требования к качеству телеком-услуг становятся все более высокими», — говорит директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.



