Экс-депутат гордумы Волгограда после скандала с "ошибкой" в декларации получил госнаграду

Общество 26.09.2018 14:57
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26.09.2018 14:57
Бывшего депутата Волгоградской городской думы Александра Егунова, который зимой этого года оказался в эпицентре скандала с подачей недостоверных сведений о доходах, наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как сообщает ИА "Высота 102", фамилия Егунова числится в президентском Указе "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В 18-страничном документе Егунов Александр Евгеньевич указан в должности главного инженера ООО "Специальные сварные металлоконструкции".
Отметим, что Александр Егунов был депутатом Волгоградской городской думы прошлого созыва. Его полномочия прекратились в сентябре этого года после избрания нового состава гордумы, куда он не баллотировался. Скандальная история с Егуновым стала достоянием общественности в феврале текущего года. Тогда, напомним, прокуратура Волгограда провела проверку достоверности опубликованных на сайте гордумы сведений о доходах нардепов и вскрыла вопиющий факт – заработок депутата Егунова оказался занижен почти на 100 млн рублей. Вместо 110 млн в декларации фигурировали скромные 11 млн. Сам депутат в своих объяснениях сослался на невнимательность.
Надзорный орган внес в адрес тогда еще главы Волгограда Андрея Косолапова представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства – то есть исправлении "досадной" ошибки. Однако в гордуме, сославшись на отсутствие такой процедуры в нормативных актах, корректировку не внесли. Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском о возложении на гордуму обязанности опубликовать достоверные сведения о доходах депутата Егунова, с тем чтобы "реализовать права граждан на получение информации о реальном финансовом состоянии депутата". Однако суд отказал в удовлетворении требований надзорного органа.
Справка. Александр Егунов был избран в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года от партии "Единая Россия". С 2009 года он трудится главным инженером в ООО "Специальные сварные металлоконструкции". Однако в открытых источниках содержатся данные о том, что Егунов выступает учредителем и руководителем как минимум трех коммерческих структур с созвучными названиями: ООО "Сварка специальных металлоконструкций", ООО "Сварка металлоконструкций" и ООО "Транспортник" (соучредитель).
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