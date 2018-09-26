Жителям Волгоградской области разрешили жарить шашлыки





Напомним, в период действия особого противопожарного режима было запрещено разжигать костры и жечь сухую растительность, действовало и ограничение на посещение лесов. В этот период сумма штрафов за нарушения увеличивалась в разы.

Особый противопожарный режим, действующий в Волгоградской области с 4 мая этого года, отменен. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора, такое решение принято в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на территории региона. Согласно документу, особый противопожарный режим уже не действует с 8 утра 26 сентября.