Жителям Волгоградской области разрешили жарить шашлыки

Общество 26.09.2018 11:48
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26.09.2018 11:48
Особый противопожарный режим, действующий в Волгоградской области с 4 мая этого года, отменен. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора, такое решение принято в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на территории региона. Согласно документу, особый противопожарный режим уже не действует с 8 утра 26 сентября.
Напомним, в период действия особого противопожарного режима было запрещено разжигать костры и жечь сухую растительность, действовало и ограничение на посещение лесов. В этот период сумма штрафов за нарушения увеличивалась в разы.
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