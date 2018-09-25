В Волгограде Вторая продольная перекрыта из-за ДТП с фурой

Происшествия 25.09.2018 20:15
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25.09.2018 20:15
Движение транспорта в сторону Кировского района сильно затруднено из-за ДТП с участием внедорожника и большегруза, сообщает ИА «Высота 102». В районе улицы Елецкой развернувшаяся фура перекрыла автодорогу. Информация уточняется.
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