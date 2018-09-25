Аналитика 25.09.2018 16:15
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25.09.2018 16:15
По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств во II квартале 2018 г. в Волгоградской области расходы на покупку продуктов питания в среднем за месяц на одного члена домохозяйства составили 4740 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, это 30,9% от общего объема потребительских расходов. В общем объеме потребительских расходов траты на покупку мяса и мясопродуктов составили 8,9%, молочных продуктов и яиц – 5,0%, хлебобулочных изделий и круп - 4,7%, овощей – 3,1%, сахара, джема, меда, шоколада и конфет – 2,4%, фруктов – 1,7%, рыбы и морепродуктов – 1,4%, масла и жиров – 1,3%, других продуктов питания – 2,4%.
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