Вместо извинения – пули: житель Волгоградской области ранил троих парней из травмата





Троих парней ранил 33-летний житель Светлоярского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне за медпомощью обратились трое жителей одного из поселков - двое 26-летних мужчин и 20-летний молодой человек. У всех были диагностированы проникающие огнестрельные ранения грудных клеток и предплечий. Потерпевшие были госпитализированы в больницу Волгограда.

В ходе проведения проверки по данному факту полицейские установили, что телесные повреждения были получены в ходе конфликта с 33-летним жителем Светлоярского района.

Со слов одного из потерпевших, подозреваемый оскорбил его сестру, и вместе с двумя друзьями он пришел к нему, чтобы поговорить и попросить извиниться. В ходе разговора, который перерос в ссору, подозреваемый достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы.

Кроме того, мужчина привлечен и к административной ответственности за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах. Пистолет, который принадлежал подозреваемому на законных основаниях, изъят.



