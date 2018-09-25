Происшествия

Вместо извинения – пули: житель Волгоградской области ранил троих парней из травмата

Происшествия 25.09.2018 14:35
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25.09.2018 14:35


Троих парней ранил 33-летний житель Светлоярского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне за медпомощью обратились трое жителей одного из поселков - двое 26-летних мужчин и 20-летний молодой человек. У всех были диагностированы проникающие огнестрельные ранения грудных клеток и предплечий. Потерпевшие были госпитализированы в больницу  Волгограда.
В ходе проведения проверки по данному факту полицейские установили, что телесные повреждения были получены в ходе конфликта с 33-летним жителем Светлоярского района.
Со слов одного из потерпевших, подозреваемый оскорбил его сестру, и вместе с двумя друзьями он пришел к нему, чтобы поговорить и попросить извиниться. В ходе разговора, который перерос в ссору, подозреваемый достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы.
Кроме того, мужчина привлечен и к административной ответственности за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах. Пистолет, который принадлежал подозреваемому на законных основаниях, изъят.

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