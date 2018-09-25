В Волгоградской области машина влетела в столб: 1 человек погиб, 4 пострадали (ВИДЕО)

Происшествия 25.09.2018 08:33
2718 2
25.09.2018 08:33
Страшное ДТП случилось в селе Дубовый овраг Светлоярского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, сегодня около шести часов утра легковой автомобиль влетел в столб рекламной конструкции около автозаправки. 68-летняя женщина погибла на месте до прибытия бригады скорой помощи. 31-летняя женщина-водитель получила травму головы и ушиб грудной клетки. Также в ДТП пострадали трое детей – пяти и трех лет и годовалая девочка. Все четверо доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи №15 в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем автомобиля «Тойота Королла» находилась жительница Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Одной из причин ДТП могло стать несоблюдение скоростного режима.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
8544 11
08.09.2018 12:42
6736 0
В Волгоградской области нашли тело пропавшего рыбака25.09.2018 09:22
Происшествия 25.09.2018 09:22
944 Обсудить
В Волгоградской области один человек погиб при обрушении бани25.09.2018 09:11
Происшествия 25.09.2018 09:11
587 1 Обсудить
В Волгограде из-за ДТП остановился трамвай №1124.09.2018 19:30
Происшествия 24.09.2018 19:30
1403 0 Обсудить
В Волгоградской области поймали телекоммуникационных «мародеров»24.09.2018 14:50
Происшествия 24.09.2018 14:50
2004 5 Обсудить
В Волгоградской области собака покусала 3-летнего ребенка24.09.2018 09:22
Происшествия 24.09.2018 09:22
2699 5 Обсудить
В Волгограде "стрелок" атаковал движущийся трамвай24.09.2018 09:17
Происшествия 24.09.2018 09:17
2253 8 Обсудить
На юге Волгограда женщина и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой23.09.2018 13:27
Происшествия 23.09.2018 13:27
2325 0 Обсудить
Избил и не отпускал: в Волгограде рецидивист силой удерживал в доме женщину и ее 6-летнего сына23.09.2018 11:31
Происшествия 23.09.2018 11:31
9189 0 Обсудить
В Волгограде на шоссе Авиаторов иномарка протаранила маршрутку, есть пострадавшие23.09.2018 10:12
Происшествия 23.09.2018 10:12
1604 0 Обсудить
Будни Росгвардии: в Волгоградской области ежедневно что-нибудь крадут22.09.2018 14:26
Происшествия 22.09.2018 14:26
2674 0 Обсудить
В Волгограде два юных велосипедиста попали под колеса авто22.09.2018 09:45
Происшествия 22.09.2018 09:45
1977 0 Обсудить
В Волгоградской области на пожаре в жилом доме погиб мужчина22.09.2018 09:01
Происшествия 22.09.2018 09:01
916 0 Обсудить
В Волгограде у директора фирмы-должника арестовали "Land Cruiser 200"21.09.2018 15:58
Происшествия 21.09.2018 15:58
5585 9 Обсудить
В Волгограде при столкновении фуры и легковушки пострадал пешеход21.09.2018 10:09
Происшествия 21.09.2018 10:09
2315 3 Обсудить
В Волгограде обнаружили бесхозные баллоны с аммиаком21.09.2018 08:56
Происшествия 21.09.2018 08:56
2608 4 Обсудить
Реклама