Сладкая парочка: экс-депутатам Волгоградской гордумы досталась одна клетка на двоих





Сегодня экс-депутаты Волгоградской городской думы Евгений Щур и Федор Литвиненко разделили на двоих клетку в зале заседаний областного суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, на одном заседании рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения сразу обоим фигурантам громкого уголовного дела. Обвиняемым в крупной афере с автострахованием продлили нахождение под стражей еще на два месяца. Следствие настаивало на 6 месяцах. Таким образом, ходатайство удовлетворено лишь частично.

Бывшие народные избранники находятся в СИЗО уже без малого два года. По данным следствия, ущерб от деятельности ОПГ составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700.

Сегодня в областном суде также решался вопрос о продлении ареста еще одному фигуранту дела, депутату с приставкой «экс» – Алексею Звереву. Однако решение судья не вынес – в заседании объявлен перерыв до завтрашнего дня.



