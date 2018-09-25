Сладкая парочка: экс-депутатам Волгоградской гордумы досталась одна клетка на двоих

Расследования 24.09.2018 21:55
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24.09.2018 21:55
Сегодня экс-депутаты Волгоградской городской думы Евгений Щур и Федор Литвиненко разделили на двоих клетку в зале заседаний областного суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, на одном заседании рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения сразу обоим фигурантам громкого уголовного дела. Обвиняемым в крупной афере с автострахованием продлили нахождение под стражей еще на два месяца. Следствие настаивало на 6 месяцах. Таким образом, ходатайство удовлетворено лишь частично.
Бывшие народные избранники находятся в СИЗО уже без малого два года. По данным следствия, ущерб от деятельности ОПГ составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700.
Сегодня в областном суде также решался вопрос о продлении ареста еще одному фигуранту дела, депутату с приставкой «экс» – Алексею Звереву. Однако решение судья не вынес – в заседании объявлен перерыв до завтрашнего дня.
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