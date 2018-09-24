Угроза для жизни: в Волгограде власти забыли о жителях 33 аварийных домов (ФОТОШОК)





Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта выявили аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми после 2012 года, которые находятся в настоящий момент без управления, а также установили вопиющие факты существования волгоградцев в таких строениях. Интересно, что некоторые из обследованных зданий числятся на балансе управляющих компаний, однако по факту никакого управления не осуществляется. В результате в ожидании переселения люди живут в антисанитарных условиях.









Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском отделении ОНФ, из десятка обследованных жилых зданий только у жителей одного дома не оказалось серьезных претензий к условиям своего проживания - дом, расположенный по адресу: улица Краснопресненская, 22, формально обслуживается УК, однако чистота, порядок и текущий ремонт жители осуществляют сами, по договоренности с УК, не внося плату за данные услуги. В остальных случаях, плохое состояние имеют дома как под управлением УК, так и находящиеся в непосредственном управлении жителей.

Типичными для домов под управлением УК являются такие проблемы, как отсутствие уборки и вывоза мусора. Так, двор дома 14 в поселке 40 Домиков захламлен мусором, зарос сорной травой, а во дворе дома 7 по улице имени капитана Тряскина контейнерная площадка уже долгое время завалена мусором и спиленными деревьями.









Ни в одном из домов под управлением УК по несколько лет не ведутся никакие текущие работы по содержанию – не проводится никакой текущий ремонт, даже такой минимальный, как, например, покраска или побелка подъездов, фасадов, ремонт окон или перил. Например, фасады и подъезды домов, расположенных по адресам поселок 4-й Участок, 2 и поселок 40 Домиков, 14 находятся в удручающем состоянии: оголенная кирпичная кладка снаружи и внутри домов, торчащая из стен арматура, повсеместные трещины и мокрые потеки по стенам и потолкам, оголенная проводка, частичное или полное обрушение оснований балконов.









В доме 3 по улице имени Вучетича произошло разрушение фундамента, а также сдвиг и искривление лестничных пролётов. Строение по адресу поселок Заречный, улица Советская, 7, по мнению волгоградских активистов Народного фронта, вообще трудно назвать домом – это барак-мазанка без воды, газа, отопления и фундамента, стены которого разрушены почти полностью, давно отвалилась и штукатурка, и кирпичная кладка, оголилась даже обрешетка из дранки, зияют огромные дыры в крыше и оконных проемах.









Практически каждый обследованный дом имеет проблемы с предоставлением коммунальных услуг: из труб течет грязная, ржавая вода, слабый напор, в целом все трубы гнилые, в том числе и канализационные, недостаточное отопление зимой.

«Согласно Жилищному кодексу РФ, дом, в том числе и аварийный, не должен находиться без управления даже, если собственники не выбрали способ управления. За них это должен сделать орган местного самоуправления. Мы видим масштаб проблемы в Волгограде, такие дома просто брошены вместе с живущими там людьми. В настоящее время в областном центре 33 таких аварийных дома. Итоги нашей работы войдут в общероссийский мониторинг, а на выявленные проблемы мы обязательно обратим внимание местных властей», – отметил активист ОНФ в Волгоградской области Сергей Горбунов.



