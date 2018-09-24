В посёлке Светлый Яр при поддержке группы компаний «НИКОХИМ» открылся новый отдел ЗАГСа

Общество 24.09.2018 16:35
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24.09.2018 16:35
Первая пара молодоженов получила свидетельство о браке, зарегистрированном в новом здании отдела ЗАГС, который открылся благодаря финансовой поддержке компании «Зиракс» (входит в группу «НИКОХИМ»). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
До сегодняшнего дня регистрация браков жителей Светлоярского района осуществлялась в помещении, где во время церемонии одновременно могли находиться всего несколько человек, и которое уже давно не соответствовало ни техническим, ни современным эстетическим требованиям.
Благодаря совместному решению жителей и районных властей, а также компании «Зиракс», которая взяла на себя финансирование проекта стоимостью 21 миллион рублей, в декабре прошлого года в Светлом Яре началась реконструкция обветшалого здания бывшего кинотеатра «Маяк». После завершения строительно-монтажных работ новый просторный дворец бракосочетаний и благоустроенную парковую территорию вокруг него увидели первые молодожены и сотни светлоярцев, пришедших на церемонию открытия.
«Теперь у вас нет необходимости ехать за десятки километров от районного центра, чтобы зарегистрировать брак в комфортных условиях. Это очередной вклад всей группы компаний «НИКОХИМ» в развитие района, ваш новый сверкающий дворец бракосочетаний - это труд химиков, многие из которых живут здесь же, по соседству с каждым из вас», - отметил генеральный директор ООО «Зиракс» Михаил Петрушин.
В компании отмечают, что основное предприятие группы «НИКОХИМ» - АО «КАУСТИК» уже много лет активно помогает Светлому Яру обновлять объекты местной общественной инфраструктуры. В прошлом году при содействии «КАУСТИКа» Благотворительный Фонд олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой открыл в районном центре воркаут-площадку, которой охотно пользуется местная молодёжь. До этого на средства предприятия был реконструирован физкультурно-оздоровительный комплекс, где на постоянной основе занимаются несколько сотен юных светлоярцев. А в посёлках Цаца и Привольный открылись современные досуговые центры.
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