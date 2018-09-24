Экология

С начала года Волге нанесен ущерб на более 1 млрд рублей

Экология 24.09.2018 16:33
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24.09.2018 16:33


Общая сумма ущерба, нанесенного великой русской реке с начала текущего года,  составила  1 млрд 172 млн руб. Об этом было заявлено на заседании круглого стола комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды «Правовое обеспечение защиты природных объектов регионов волжского бассейна». Как сообщает ИА «Астрахань 24», специалисты провели комплексное обследование берегов Волги на всем ее протяжении – 7500 км, сделали 372 000 аэрофотоснимков с беспилотника. Наибольший вклад в загрязнение вносят 367 предприятий, которые эксплуатируют 498 объектов. Но главными загрязнителями Волги являются не промышленные, а жилищно-коммунальные организации.
В настоящее время Росприроднадзором  РФ подготовлена интерактивная карта загрязнений каждого объекта Волги.  Губернатор Астраханской области Александр Жилкин призвал открыть  к ней доступ не только специалистам: «Этот ресурс должен помочь действовать не только исполнительной и законодательной власти, но и должен быть полезен всем гражданам, – чтобы мы понимали, на какой точке мы находимся,  и какой путь предстоит пройти по оздоровлению Волги. Когда наши жители получат возможность видеть на ней все объекты и подсказывать нам направления для улучшений, от нее будет реальная польза».

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