В Волгоградской области после ЧП на стройке поставщика дефектных балконных плит «наказали» рублем









Почти 750 тысяч рублей убытков выплатит ООО "Комбинат железобетонных изделий", которое поставило на стройку дома для переселенцев в Калачевском районе некачественные балконные плиты. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по иску подрядчика - ООО "ПроектИнжинирингСтрой Восток", который приобрел данные балконные плиты для осуществления строительства трехэтажного жилого дома "под ключ" в Калач-на-Дону по адресу: ул. 51 Гвардейская, 4А. Об этом происшествии ИА "Высота 102" сообщало летом прошлого года

Тогда, напомним, в результате обрушения балконных плит пострадал рабочий. Как впоследствии установлено экспертным заключением, балконные плиты, поставленные ООО "Комбинат железобетонных изделий", не соответствовали допустимым стандартам качества. В результате этого, как указано в материалах дела, истец понес убытки, так как был вынужден произвести работы по усилению балконов.

Из-за ЧП на стройке также были затянуты сроки сдачи и соседних домов, которые также возводились в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах". "Высота 102" также рассказывала об этой ситуации

По решению суда ООО "Комбинат железобетонных изделий" должно также оплатить почтовые расходы и расходы по оплате госпошлины. У ответчика есть право обжаловать это решение в апелляционной инстанции.



