|Общество
|19.03.2018 14:20
Сдачу дома для переселенцев в Калаче-на-Дону в Волгоградской области затянули из-за ЧП на стройке
Стали известны причины затягивания сроков сдачи многоквартирного дома №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области, который был возведен в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах". Как сообщает ИА "Высота 102", это произошло по вине заказчика - ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства", который попросил подрядчика - ООО "Интер-строй" - приостановить работы и выполнить проект усиления балконных плит из-за ЧП на стройплощадке аналогичного дома для переселенцев по адресу: ул. 51-я Гвардейская, 4а, г. Калач-на-Дону. Там произошло обрушение балконных плит и конструкций, что привело к гибели рабочего. Заказчик до выяснения причин за два месяца до окончания сроков строительства просил работы, связанные с монтажом балконных плит и конструкций, находящихся в опасной зоне, запретить, выгородить зону безопасности, провести внеплановые инструктажи, решение оформить приказом. После выполнении всех требований и получения положительного заключения на проект усиления балконных плит, работы на объекте были продолжены. Это произошло 17 августа 2017 года, хотя срок сдачи объекта в эксплуатацию был назначен на 1 августа 2017 года. Проведение дополнительных работ привело к удорожанию объекта с 62,5 до 66 миллионов рублей, что было согласовано с заказчиком. В итоге дом был принят 31 августа.
Несмотря на это, заказчик насчитал ООО "Интер-строй" неустойку в сумме более 203,5 тысячи рублей за нарушение сроков выполненных работ, что и стало поводом для судебного разбирательства. Ответчик доказал, что нарушил срок не по своей вине, убедив в этом суд. В удовлетворении исковых требований ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства" было отказано. Решение в законную силу еще не вступило.
Как ранее сообщало информагентство, в октябре 2017 года случился казус и с заселением жильцов в дом №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону. После торжественного вручения ключей от новых квартир новоселам перекрыли путь в подъезды. По словам жильцов, на торжественной церемонии 14 октября 2017 года заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина торжественно вручила ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья, сообщив, что в этот же день можно будет справить новоселье в новом доме. Однако через 2 часа отключили свет, воду и попросили всех выйти на улицу, закрыв подъезды, без объяснения причин. Тогда глава Калачавского городского поселения Владимир Кришталь в телефонной беседе с корреспондентом информагентства опроверг информацию о том, что людей не пускают в собственные квартиры, но и не стал утверждать, что кто-либо уже справил новоселье. Он говорил о каких-то мелких замечаниях, которые будут устранены за два-три дня, а затем людей заселят в их квартиры.
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Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает...
|Общество
|19.03.2018 17:04 (Обновлено: 19.03.2018 17:09)
ООО «Проминстрах» по иску дольщиков «АхтубаСитиПарка» - недостроенного жилого комплекса в Волжском Волгоградской области - должно будет выплатить сумму страхового возмещения и штраф за отказ за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инспекцию госстройнадзора по Волгоградской области, в связи с наступлением страхового случая - признанием ООО «АхтубаСитиПарк» несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства, дольщики, имеющие полисы страхования страховой компании ООО «РИНКО», обратились в ООО «ПРОМИНСТРАХ» с заявлением о наступлении страхового случая и получении страхового возмещения. Однако страховая компания отказала заявителям в выплате страхового возмещения по причине представления выписки из реестра требований...
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|Общество
|19.03.2018 16:23
О восстановлении движения на федеральных трассах "Волгоград-Каменск-Шахтинский" и "Волгоград-Элиста" сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Азов". Дождь прекратился, и дорожные службы смогли привести проезжую часть в нормативное состояние. Однако дежурство техники и обработка дорог реагентами продолжаются. Это связано с тем, что к вечеру ожидается снег. В тоже время, сотрудники МЧС призывают жителей Волгограда и области воздержаться от дальних поездок.
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|Расследования
|19.03.2018 16:02
Более 20 миллионов рублей налогов недоплатил директор фирмы, занимающейся в Волгограде сносом зданий и расчисткой строительных участков, сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СУ СК России Юлия Лисеева. По данным следствия, мужчина на протяжении 2008-2011 уходил от уплаты налогов. Для этого бизнесмен не отражал в бухгалтерских бумагах кредиторскую задолженность перед двумя подконтрольными ему фирмами. Преступную схему вскрыли сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД и межрайонной инспекции ФНС. Свою вину коммерсант не признает. Сейчас идет расследование уголовного дела.
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|Общество
|19.03.2018 14:46
Из-за непогоды ограничено движение на трассах "Волгоград-Каменск-Шахтинский" и "Волгоград-Элиста". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МЧС. По полученным данным, это связано с возросшим риском ДТП из-за ледяного дождя и снега. На этих трассах движение большегрузного и пассажирского транспорта ограничено до особого распоряжения. На дорогах работают оперативные группы регионального управления МЧС. Они занимаются мониторингом дорожной обстановки. Развернуты мобильные пункты обогрева. Информация о дорожной ситуации передается по 15 каналу радио AM-диапазона, так называемому "каналу дальнобойщиков". Внесла погода...
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|Расследования
|19.03.2018 14:43
К 12 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Камышина Павла Леха за убийство пенсионерки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по уголовным делам оставила в силе приговор суда города Камышина. В апреле прошлого года мужчина пришел в дом к знакомой 84-летней женщине. Он попросил взаймы 100 рублей на покупку выпивки, но старушка ответила отказом. Он взял во дворе ее дома топор и вернулся. Лех толкнул пожилую женщину, а когда та упала, зарубил ее топором. Он нанес ей 24 удара. После этого убийца забрал все деньги, которые нашел, и сбежал. Его наживой стали всего 300...
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|Культура
|19.03.2018 14:02 (Обновлено: 19.03.2018 15:50)
Слова благодарности за помощь в проведении патриотического фестиваля в Севастополе «Мы вместе!» музею-заповеднику «Сталинградская битва» выразили в государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Как сообщили ИА «Высота 102» в севастопольском музее, фестиваль, который также поддержало министерство культуры РФ и российское военно-историческое общество, был приурочен к 4-летней годовщине воссоединения с Россией Крыма. Открыл фестиваль коллектив из Новой Зеландии - оркестр волынок города Крайсчёрч. Участники Международного фестиваля «Земля добра и мира», музыканты проделали огромный путь, чтобы показать свое мастерство и отпраздновать вместе с жителями и гостями полуострова годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. ...
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|Выборы
|19.03.2018 12:59
Решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Так гласит статья 52 закона Волгоградской области об областном референдуме, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, подсчет голосов по итогам прошедшего дня голосования в регионе завершен, по последним данным обработано 100% итоговых протоколов. Легитимны ли итоги референдума? В соответствии с областным законом референдум признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей субъекта страны. Участие в опросе на тему перевода стрелок часов в Волгоградской области приняли 66,38% избирателей региона. Сколько требуется голосов для принятия решения по референдуму? ...
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|Общество
|19.03.2018 11:52
Волгоградские военные кинологи отрабатывают со своими питомцами команды по отказу от пищи, поиску посторонних людей и лишних вещей, а также учат их сохранять спокойствие при стрельбе и взрывах. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, так специалисты готовят своих четвероногих напарников к окружному этапу конкурса “Верный друг”. Состязание состоится в Карачаево-Черкессии уже в мае. А лучшие специалисты страны примут участие в международном военном турнире “АРМИ-2018”. Обучение четвероногих солдат проходит в специально оборудованном кинологическом городке, находящемся в поселке имени Максима Горького. Там собак обучают проходить 300-метровую полосу препятствий, преодолевать лестницы, барьеры, заборы, окопы и проползать под низко натянутой...
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|Общество
|19.03.2018 11:46
Волгоградский суд обязал фирму из Калмыкии выплатить более 35 млн рублей за непостроенное в Крыму СИЗО
Свыше 21 миллиона рублей неотработанного авансового платежа по договору и более 13 миллионов неустойки должен выплатить субподрядчик строительства следственного изолятора в Крыму подрядчику работ - ФГУП "Управление строительства №34 ФСИН". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. По материалам дела, ООО "Люксар" из Калмыкии в мае 2017 года заключило договор подряда на строительство следственного изолятора на 366 мест в Симферополе. Предусматривалось возведение объектов подсобного и обслуживающего назначения, благоустройство и озеленение территории. Стоимость работ по договору оценивалась в сумму более 27,2 миллиона рублей. ООО "Люксар" был выплачен аванс в размере 80% от договора в сумме свыше...
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|Происшествия
|19.03.2018 11:44
За совершение анонимного звонка о якобы заложенной бомбе в детском саду в Волгограде задержан 36-летний житель Ростовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в полицию, сообщил, что детский сад заминирован. Прибывшие на место полицейские и кинологи со служебно-розыскными собаками обследовали здание детского учреждения и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов обнаружено не было. Выяснилось, что мужчина поругался со своей сожительницей, которая работала в детском саду. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до трех лет лишения свободы. ...
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|Общество
|19.03.2018 11:25
Некомпетентность членов муниципальной комиссии Красноармейского района Волгограда не позволяет 45-летнему инвалиду-колясочнику улучшить свое качество жизни. Такой факт вынуждены констатировать в службе Уполномоченного по правам человека региона. Вместе с несовершеннолетним сыном, - сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе организации, - инвалид проживает в комнате площадью 10,9 кв.м. секции бывшего общежития, где размещаются еще 4 семьи с общественным умывальником и туалетом. Инвалид обратился в органы местной власти с просьбой предоставить ему дополнительное жилое помещение, однако получил отказ. Выяснилось, что по результатам работы комиссии администрации Красноармейского района г. Волгограда по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах был составлен акт...
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|Происшествия
|19.03.2018 11:14
Пропавших в Волгоградской области подростков обнаружили на трассе "Кавказ" в республике Северная Осетия-Алания живыми и здоровыми. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, школьники пояснили, что сбежали из дома, чтобы увидеть море. К нему они добирались на попутках. Сообщение о пропаже в Михайловке 15-летнего девятиклассника и его 13-летней подруги поступило в полицию 15 марта от родителей подростков. Полицейские нашли детей спустя два дня в одной из попуток, которая следовала из Краснодара в Махачкалу.
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|Выборы
|19.03.2018 10:12
После обработки 100% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,14%. Владимир Путин получил 77,56% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,73%). На третьем месте Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак набрала 1,2% голосов. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ИКВО. У Григория Явлинского 0,86% голосов. За Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, за Сергея Бабурина – 0,67%, за Бориса Титова – 0,57%. Явка на референдуме Волгоградской области составила 66,38%. 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,16% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени.
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|Происшествия
|19.03.2018 10:09
ДТП с участием автобуса, маршрутки и легковой машины произошло в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, авария произошла рядом с пересечением ул. имени Менделеева и Второй продольной. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус, микроавтобус “ГАЗель”, следовавший по маршруту 10”С”, и “Нива”. Сведений о пострадавших нет. Информация о ДТП уточняется.
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|Расследования
|19.03.2018 10:07
Вынесен приговор в отношении волжанина, погубившего своего родного ребенка. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда. В судебном заседании были рассмотрены обстоятельства этой дикой истории, когда мама грудной девочки оставила малышку под присмотром отца. Разозлившись из-за громкого плача ребенка, он решил успокоить его с помощью кулака. Из-за сильного удара 7-месячная девочка умерла на следующий день. Как впоследствии установили эксперты, её смерть наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом. «Папаша» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.111 ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего,...
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19 марта 16:02
19 марта 14:20
Сдачу дома для переселенцев в Калаче-на-Дону в Волгоградской области затянули из-за ЧП на стройке 1
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19 марта 14:20
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