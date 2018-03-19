Сдачу дома для переселенцев в Калаче-на-Дону в Волгоградской области затянули из-за ЧП на стройке









Стали известны причины затягивания сроков сдачи многоквартирного дома №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону Волгоградской области, который был возведен в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах". Как сообщает ИА "Высота 102", это произошло по вине заказчика - ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства", который попросил подрядчика - ООО "Интер-строй" - приостановить работы и выполнить проект усиления балконных плит из-за ЧП на стройплощадке аналогичного дома для переселенцев по адресу: ул. 51-я Гвардейская, 4а, г. Калач-на-Дону. Там произошло обрушение балконных плит и конструкций, что привело к гибели рабочего. Заказчик до выяснения причин за два месяца до окончания сроков строительства просил работы, связанные с монтажом балконных плит и конструкций, находящихся в опасной зоне, запретить, выгородить зону безопасности, провести внеплановые инструктажи, решение оформить приказом. После выполнении всех требований и получения положительного заключения на проект усиления балконных плит, работы на объекте были продолжены. Это произошло 17 августа 2017 года, хотя срок сдачи объекта в эксплуатацию был назначен на 1 августа 2017 года. Проведение дополнительных работ привело к удорожанию объекта с 62,5 до 66 миллионов рублей, что было согласовано с заказчиком. В итоге дом был принят 31 августа.

Несмотря на это, заказчик насчитал ООО "Интер-строй" неустойку в сумме более 203,5 тысячи рублей за нарушение сроков выполненных работ, что и стало поводом для судебного разбирательства. Ответчик доказал, что нарушил срок не по своей вине, убедив в этом суд. В удовлетворении исковых требований ГКУ Волгоградской области "Управление капитального строительства" было отказано. Решение в законную силу еще не вступило.

Как ранее сообщало информагентство, в октябре 2017 года случился казус и с заселением жильцов в дом №23 по ул. Чекмарева в Калаче-на-Дону. После торжественного вручения ключей от новых квартир новоселам перекрыли путь в подъезды. По словам жильцов, на торжественной церемонии 14 октября 2017 года заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина торжественно вручила ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья, сообщив, что в этот же день можно будет справить новоселье в новом доме. Однако через 2 часа отключили свет, воду и попросили всех выйти на улицу, закрыв подъезды, без объяснения причин. Тогда глава Калачавского городского поселения Владимир Кришталь в телефонной беседе с корреспондентом информагентства опроверг информацию о том, что людей не пускают в собственные квартиры, но и не стал утверждать, что кто-либо уже справил новоселье. Он говорил о каких-то мелких замечаниях, которые будут устранены за два-три дня, а затем людей заселят в их квартиры.



