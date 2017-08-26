В Волгоградской области приостановили строительство дома для переселенцев из-за несчастного случая

Инспекция госстройнадзора Волгоградской области рекомендовала запретить движение людей и техники по опасным конструкциям, которыми признаны балконные плиты, установленные при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные ведомством, несчастный случай на стройке трехэтажного дома по адресу ул. 51-ой Гвардейской 4а, произошел в июне этого года. Тогда в результате обрушения балконных плит пострадал рабочий. По результатам расследования в инспекции пришли к выводу, что причиной обрушения плит могло стать отступление при их производстве от серийных требований, в результате чего было запрещено использование на стройке этой продукции от ООО «КЖИ». В то же время в инспекции не исключили, что и подрядчик - ООО «Проект ИнжинирингСтройВосток» - не осуществлял строительный контроль за этапами строительства. Также принято решение об обращении в проектную документацию с целью обозначения работ по усилению уже установленных балконных плит или по их демонтажу.





