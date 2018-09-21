От Сталинграда - до Великой Победы

Ожившая история: в Волгограде покажут, как спасали жизнь солдатам в военном госпитале

От Сталинграда - до Великой Победы 21.09.2018 10:08 Реклама
568 0
21.09.2018 10:08


В музее «Память» 22 сентября состоится военно-историческая реконструкция «Советский медицинский пункт в подвале универмага». Посетители смогут увидеть эпизоды героической работы медицинского пункта 272-го полка 10-й дивизии войск НКВД. Медперсонал госпиталя оказывал помощь тяжелораненым солдатам, офицерам и мирным жителям Сталинграда в сентябре 1942 года. Сюжет реконструкции создан  по документам и воспоминаниям участников тех страшных событий, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. 



Мероприятие организовано музеем-заповедником «Сталинградская битва» совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.



Время сеансов 12.00, 14.00, 16.00 Подробности по телефонам: 38 60 67; 55 01 51 (доб. 1401)
Возрастное ограничение 16+ 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
Прорыв в бессмертие: В Волгограде выступили за установку памятника генералу Родимцеву и его десантникам
14.09.2018 14:51
3421 8
Под Волгоградом предали земле останки экипажа БК-31 и более 800 защитников Сталинграда
23.08.2018 10:16
1730 19
В Волгограде все поезда прогудели в память о жертвах массированной бомбардировки Сталинграда
23.08.2018 11:10
801 6
От Сталинграда - до Великой Победы
14.09.2018 14:51
От Сталинграда - до Великой Победы 14.09.2018 14:51
8466 8 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
23.08.2018 11:10
От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2018 11:10
17744 6 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
23.08.2018 10:16
От Сталинграда - до Великой Победы 23.08.2018 10:16
5046 19 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
07.08.2018 13:36
От Сталинграда - до Великой Победы 07.08.2018 13:36
11453 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
06.08.2018 13:38
От Сталинграда - до Великой Победы 06.08.2018 13:38
2475 2 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
28.07.2018 08:22
От Сталинграда - до Великой Победы 28.07.2018 08:22
8578 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
26.07.2018 06:55
От Сталинграда - до Великой Победы 26.07.2018 06:55
3153 6 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
22.07.2018 19:56
От Сталинграда - до Великой Победы 22.07.2018 19:56
5121 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
18.07.2018 14:45
От Сталинграда - до Великой Победы 18.07.2018 14:45
5052 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
14.07.2018 07:41
От Сталинграда - до Великой Победы 14.07.2018 07:41
8689 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
13.07.2018 11:03
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2018 11:03
4004 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
01.07.2018 10:06
От Сталинграда - до Великой Победы 01.07.2018 10:06
18227 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
26.06.2018 12:24
От Сталинграда - до Великой Победы 26.06.2018 12:24
7356 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
25.06.2018 13:55
От Сталинграда - до Великой Победы 25.06.2018 13:55
2379 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
22.06.2018 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 16:41
3318 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:04
Квартира стала тюрьмой: в Волгограде чиновники и УК не настроены решать проблему с пандусом в доме инвалида-колясочникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
На Волжском трубном заводе чествовали юных чемпионок мира по гандболуСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде у директора фирмы-должника арестовали "Land Cruiser 200"Смотреть фотографии
15:50
Центробанк аннулировал лицензию у банка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Брат на брата: в Волгограде жителю Волжского "накинули" срок за ложный доносСмотреть фотографии
15:00
Спектакль окончен: уволен главный «культурный» чиновник Волгограда Смотреть фотографии
14:12
Общественница из Волгоградской области рассказала о пенсионной поддержке на конференции ОБСЕ в ВаршавеСмотреть фотографии
13:05
Скандал: в кассе Волгоградского молодежного театра не досчитались 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:45
За свой счет: компания-подрядчик заменит погибшие деревья и кустарники на шоссе Авиаторов в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Жителей Волгоградской области не пустят в лес до холодовСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде аптека продавала запрещенные "фанфурики"Смотреть фотографии
11:21
В Волгограде МУП "Берегоукрепление" уличили в неправильной эксплуатации ГТССмотреть фотографии
10:59
Очередной запрос о пенсиях депутатов направила в Волгоградскую облдуму редакция ИА «Высота 102» Смотреть фотографии
10:09
В Волгограде при столкновении фуры и легковушки пострадал пешеходСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде публикация "Высоты 102" помогла найти нового пострадавшего от "охотника за орденами"Смотреть фотографии
09:31
В Городище Волгоградской области увековечили имя погибшего в бою бойца ОМОНСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде обнаружили бесхозные баллоны с аммиакомСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В громком деле об убийстве в центре Волгограда всплыли новые подробности Cмотреть видео
17:56
Региональный центр детского футбола создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:53
В центре Волгограда "зачистят" территорию от самострояСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде дворы Кировского района избавили от ларьковСмотреть фотографии
16:27
Озеро Эльтон в Волгоградской области - в десятке самых умиротворяющих пейзажей РоссииСмотреть фотографии
15:35
Вертолетом в Волгоград доставлен 9-летний мальчик с отравлением токсичными семенамиСмотреть фотографии
14:56
Без страховки: волгоградец выплатит более 200 тыс. рублей за разбитый в ДТП автомобильСмотреть фотографии
14:25
Убийцей волгоградского бизнесмена Сергея Брудного мог быть пособник террориста Доку Умарова Смотреть фотографии
13:59
В мобильном приложении «Госуслуги» будут оплачивать с помощью Apple PayСмотреть фотографии
13:26
Волгоградский школьник спас тонущего ребенка в Тамбовской областиСмотреть фотографии
12:44
Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»Смотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области похоронят одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-20Смотреть фотографии
11:54
В суде Волгограда один из исполнителей убийства бизнесмена Брудного рассказал о контактах с заказчикомСмотреть фотографии
Реклама
 