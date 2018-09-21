От Сталинграда - до Великой Победы 21.09.2018 10:08 Реклама
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21.09.2018 10:08
В музее «Память» 22 сентября состоится военно-историческая реконструкция «Советский медицинский пункт в подвале универмага». Посетители смогут увидеть эпизоды героической работы медицинского пункта 272-го полка 10-й дивизии войск НКВД. Медперсонал госпиталя оказывал помощь тяжелораненым солдатам, офицерам и мирным жителям Сталинграда в сентябре 1942 года. Сюжет реконструкции создан по документам и воспоминаниям участников тех страшных событий, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.
Мероприятие организовано музеем-заповедником «Сталинградская битва» совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Время сеансов 12.00, 14.00, 16.00 Подробности по телефонам: 38 60 67; 55 01 51 (доб. 1401)
Возрастное ограничение 16+
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