Экология

В Волгоградской области студенты покоряют "мусорную волну"

Экология 22.09.2018 10:33
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22.09.2018 10:33


Студентов всех волгоградских вузов пригласили присоединиться к новой волне всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами». Лучшие команды отправятся на экологические стажировки в Германию и США. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе зеленого движения ЭКА, мероприятие, которое продлится до 15 февраля 2019 года, направлено на внедрение раздельного сбора отходов в вузах и вовлечение молодежи в ответственное обращение с отходами. 
«Наша цель - научить студентов, а с их помощью школьников и взрослых, навыкам экологичного образа жизни. Очень важно менять психологию молодых людей, от которых в скором времени будет зависеть решение экологических проблем в России», - подчеркнули в общественной организации ЭКА.

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