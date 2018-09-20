Пенсионер из Волгоградской области заплатил миллион рублей лжеадвокату из Москвы

Происшествия 20.09.2018 10:12
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20.09.2018 10:12
Крупной суммы лишился житель Волжского, решивший воспользоваться заманчивым предложением некого "юриста" из Москвы. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в начале сентября 61-летнему волжанину позвонил неизвестный мужчина и предложил ему помочь вернуть деньги, потраченные на купленные ранее лекарства, которые якобы были поддельными. Для этого от пенсионера требовалось только передать звонившему необходимые для входа в систему "Сбербанк-онлайн" данные. Доверчивый волжанин выполнил все инструкции и лишился более чем миллиона рублей. Деньги списывались с его счета частями в течение двух недель - с 5 по 19 сентября. В назначении платежа указывалось, что это оплата адвокатских услуг. Известно, что номер сотового телефона злоумышленника зарегистрирован в Московской области.
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