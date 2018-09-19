Удобнее, чем в банке: «МегаФон» и МТС отменяют комиссию за денежные переводы между своими абонентами





«МегаФон» и МТС объединили усилия, чтобы сделать финансовые сервисы еще доступнее и обнулили комиссию за переводы между абонентами. «МегаФон» и МТС предоставляют своим абонентам большой выбор интерфейсов по переводу денежных средств.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, речь идет о таких сервисах «МегаФона», как сайт money.megafon.ru, личный кабинет абонента «МегаФона», SMS #сумма, USSD *133# и мобильное приложение «МегаФон.Банк». Со стороны МТС - это будут портал payment.mts.ru, мобильное приложение «МТС деньги», SMS #перевод и USSD *115#.

«Часто для перевода небольших сумм нашим клиентам приходится выяснять, карточкой какого банка пользуется получатель денег, вводить длинные реквизиты или платить комиссию. Совместно с компанией МТС мы предлагаем удобный, выгодный и безопасный финансовый сервис, который позволяет просто и без комиссии переводить средства по номеру мобильного телефона между нашими абонентами. Уверен, что это уникальный случай в индустрии, когда ради новых возможностей и выгод клиента, конкуренты на одном рынке становятся партнерами», — прокомментировал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

Оплата товаров и услуг со смартфона становиться все более популярной. Уже сегодня Россия занимает одно из лидирующих мест по скорости проникновения бесконтактных платежей. По данным «МегаФона», свыше 20% абонентов уже платят со счета телефона.

Для абонентов «МегаФона» доступна также банковская карта, которой можно расплачиваться везде, где принимают карты. Ее счет равен счету мобильного телефона. А с 1 марта 2018 года абоненты могут оплачивать покупки со счета телефона в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay напрямую. Достаточно выпустить виртуальную карту в один клик в личном кабинете или приложении «МегаФон.Банк».

Платежные услуги оказываются ПАО «МТС-Банк» и ООО «банк Раунд».

Подробности на payment.mts.ru и megafon.ru







