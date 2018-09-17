



После отгремевшего юбилея города администрация Урюпинска готовится взять в кредит почти 9,5 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, деньги муниципалитету требуются на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов. Ссуду власти городского округа планируют взять сроком на три года, получив денежные средства не позднее начала 2019-го.

Напомним, в минувшие выходные столица русской провинции широко отметила свое 400-летие. Для горожан и гостей Урюпинска пели и плясали Олег Газманов, группа «Фабрика» и Пелагея, суммарный объем гонораров которых примерно равен сумме кредита, который рассчитывает получить мэрия.



