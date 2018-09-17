



Уголовное дело в отношении директора стройфирмы, задолжавшего вахтовикам, работавшим на Крайнем Севере, направлено мировому судье. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, проверка показала, что в марте прошлого года на вахту в поселке Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа были отправлены пять человек. Правда, на работу их официально не оформляли. После того как они отработали положенный срок зарплату, общей суммой в миллион рублей, им не выплатили. При этом за это же время на счета фирмы пришли около двух миллионов рублей. После этого прокуратура Ворошиловского района подала в суд иски об установлении факта трудовых правоотношений и взыскании зарплатного долга. Суд требования надзорного ведомства поддержал.



