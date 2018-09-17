Расследования

В Волгоградской области экс-директор УК обвиняется в хищении денег жильцов

Расследования 17.09.2018 17:14
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17.09.2018 17:14


Бывший директор  ООО "Управляющая компания Зодчий" в Волжском предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры региона.  
По версии следствия обвиняемый, являясь учредителем и директором коммерческой организации, созданной в целях осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере ЖКХ, организовал создание ряда номинальных товариществ собственников недвижимости, после чего заключил с ними договоры оказания услуг. В дальнейшем с августа 2015 по май 2016 гг. часть средств, поступивших в качестве оплаты коммунальных услуг от населения он обращал в свою пользу, а часть – с целью сокрытия хищения, перечислял в адрес ресурсоснабжающих организаций. Общий размер похищенных средств составил более 750 тысяч рублей.
Кроме того, с февраля 2016 по октябрь 2017 гг., действуя от имени подконтрольных ему юридических лиц, обвиняемый путем направления подложных платежных поручений жильцам одного из многоквартирных домов в Волжском, совершил хищение денежных средств 62 собственников жилья на общую сумму более 1 миллиона рублей. Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области. 

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