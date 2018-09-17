Общество

"Театр абсурда": в Волгограде реставраторов судят за подъем бронекатера со дна Волги

Общество 17.09.2018 15:15
3789 16
17.09.2018 15:15


Волгоградский областной суд сегодня отправил на повторное рассмотрение в территориальное управление Росприроднадзора административное дело в отношении ООО "Монолитстрой-Холдинг" - компании, которая подняла в ноябре прошлого года со дна Волги затонувший 75 лет назад бронекатер БК-31. Как сообщил ИА "Высота 102" гендиректор компании Дмитрий Кабельков, облсуд  удовлетворил требования компании-реставратора лишь частично.
"Мы просили суд полностью отменить постановления об административном нарушении и признать действия инспектора Росприроднадзора незаконными. Однако суд отправил дело на новое рассмотрение в Росприроднадзор", - сообщил информагентству Кабельков.
В компании, которая провела операцию по подъему бронекатера со дна Волги, а затем занялась реставрацией судна, считают выдвинутые обвинения абсурдными. Кабельков пояснил, что прежде чем поднимать бронекатер они получили необходимые разрешения в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Напомним, что тогда за масштабной операцией по подъему бронекатера, затонувшего во время Сталинградской битвы, следили федеральные и региональные СМИ, губернатор и руководители правоохранительных структур Волгоградской области. Поднятый бронекатер 2 февраля даже показали президенту России в ходе его визита в Волгоград на празднование 75-летия Сталинградской Победы.



Однако, как выяснилось спустя почти год, компания-реставратор могла поднять бронекатер из воды, но транспортировать его на берег не имела право. А тем более реставрировать его на судоверфи вблизи водного объекта. "Дело в том, что на судостроительном заводе мы арендуем небольшой клочок земли, где мы реставрируем бронекатер. Он стоит в 223 метрах от воды на специальных тумбах. Водным объектом на заводе мы не пользуемся, поэтому суть претензий нам непонятна", - рассказал Кабельков. 
По его словам, всего в результате визита инспектора Росприроднадзора на судостроительный завод в отношении ООО "Монолитстрой-Холдинг" было составлено шесть административных протоколов, четыре из которых суд все же отменил. "Инспектор посчитал, что мы захламляем акваторию и выписал нам протоколы по 12 судам, которые находятся в непосредственной близости от нашего арендуемого участка, но мы к ним никакого отношения не имеем", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на повторное рассмотрение в Росприроднадзор направлены протоколы, составленные в отношении него и юридического лица по  ст. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Общая сумма штрафов составляет 60 тысяч рублей. Примечательно, что в постановлениях фигурирует формулировка, что бронекатер якобы поднят специалистами "Монолитстрой-Холдинг" для утилизации. Однако суд эта неточность не смутила.
Тем временем специалисты компании на судоремонтном заводе продолжают работы по реставрации БК-31, который должен стать еще одним памятником морякам Волжской военной флотилии - участников обороны Сталинграда. Недавно удалось восстановить орудийную башню бронекатера, отладить все механизмы поворота и наведения.
Напомним, БК-31 затонул 9 октября 1942 года. Он перевозил в Сталинград солдат и боеприпасы, эскортировал другие суда, прикрывая их от воздушных атак. Катер совершал по 8-12 рейсов в сутки. В день своей гибели судно обстреливало немецкие позиции, но, отходя к левому берегу, попало под плотный ответный огонь и затонуло. В том бою погибли 11 речников-краснофлотцев. Катер подняли со дна Волги в ноябре прошлого года. А недавно героический экипаж БК-31 с почестями похоронили на военно-мемориальном кладбище в Россошках.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ВНИМАНИЕ!Обязательна предварительная регистрация на участие в форуме

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
35640 6
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
34929 13
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
20458 0
Общество
17.09.2018 17:25
Общество 17.09.2018 17:25
674 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 17:20
Общество 17.09.2018 17:20
448 8 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 17:01
Общество 17.09.2018 17:01
1344 5 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 16:05
Общество 17.09.2018 16:05
6118 12 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 15:00
Общество 17.09.2018 15:00
3129 8 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 14:25
Общество 17.09.2018 14:25
1073 23 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 11:26
Общество 17.09.2018 11:26
3159 13 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 10:19
Общество 17.09.2018 10:19
5023 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 09:59
Общество 17.09.2018 09:59
1049 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.09.2018 09:14
Общество 17.09.2018 09:14
1050 1 Обсудить

0
Далее
Общество
16.09.2018 19:05
Общество 16.09.2018 19:05
2112 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.09.2018 18:46
Общество 16.09.2018 18:46
1300 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.09.2018 14:27
Общество 16.09.2018 14:27
9795 1 Обсудить

0
Далее
Общество
16.09.2018 11:11
Общество 16.09.2018 11:11
6829 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.09.2018 10:15
Общество 16.09.2018 10:15
3458 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:01
Ищут пожарные, ищет полиция: Хозяин свалки на ерике в Волго-Ахтубинской пойме так и не обнаружилсяСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде директор стройфирмы идет под суд за долги перед вахтовикамиСмотреть фотографии
17:20
Чиновники Волгоградской области сообщили, как избавиться от посредников в сфере ЖКХСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области экс-директор УК обвиняется в хищении денег жильцовСмотреть фотографии
17:01
Волгоградскую область накроет сильный ветерСмотреть фотографии
16:47
Волгоградстат продолжает фиксировать рост денежных доходов населенияСмотреть фотографии
16:05
В суде Волгограда Владимир Поташкин назвал "заказчиков" громкого процессаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
В Волгоградской области к 2030 году полностью ликвидируют свалкиСмотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области селянин убил пенсионера из-за обвинения в кражеСмотреть фотографии
15:15
"Театр абсурда": в Волгограде реставраторов судят за подъем бронекатера со дна ВолгиСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде «Концессии водоснабжения» «вешают» проблему украденных крышек люков на жителейСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области продолжатся акции протеста за отмену пенсионной реформыСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде кикбоксера Владимира Поташкина приговорили к 7 годам "строгача" Смотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде известного кикбоксера Владимира Поташкина признали виновным в вымогательствеСмотреть фотографии
13:31
На трассе Волгоград – Астрахань в столкновении грузовика и легковушки погибли три человекаСмотреть фотографии
12:41
Бил и кусал: жителю Волгоградской области смягчили наказание за разбой в отношении материСмотреть фотографии
12:23
Имя нового председателя Волгоградской гордумы озвучат в музыкальном театреСмотреть фотографии
11:54
Первый волгоградский турнир среди стоматологов по мини-футболу выявил победителейСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде "фронтовики" вычислили подозрительного продавца древесиныСмотреть фотографии
11:08
«Ростелеком» расскажет малому и среднему бизнесу Волгограда, как стать поставщиком крупнейших компанийСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде ищут пенсионера в синем трикоСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области детям запретили приближаться к вейп-шопамСмотреть фотографии
09:59
Волгоградский медуниверситет обзаведется фельдшерским пунктомСмотреть фотографии
09:18
Из окна многоэтажки возле здания администрации Волгоградской области выпал мужчинаСмотреть фотографии
09:14
Мэрию Волжского наказали за неисполнение решения суда 12 летСмотреть фотографии
21:43
Волгоградская ватерполистка внесла вклад в "серебро" сборной России на чемпионате ЕвропыСмотреть фотографии
19:05
В Волгоградской области со свалками будут бороться рублемСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде подрядчику простили срыв сроков ремонта лестниц Комсомольского путепроводаСмотреть фотографии
18:45
«Ростелеком» обеспечит трансляцию открытых уроков для школьниковСмотреть фотографии
16:48
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 