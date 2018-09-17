"Театр абсурда": в Волгограде реставраторов судят за подъем бронекатера со дна Волги





Волгоградский областной суд сегодня отправил на повторное рассмотрение в территориальное управление Росприроднадзора административное дело в отношении ООО "Монолитстрой-Холдинг" - компании, которая подняла в ноябре прошлого года со дна Волги затонувший 75 лет назад бронекатер БК-31. Как сообщил ИА "Высота 102" гендиректор компании Дмитрий Кабельков, облсуд удовлетворил требования компании-реставратора лишь частично.

"Мы просили суд полностью отменить постановления об административном нарушении и признать действия инспектора Росприроднадзора незаконными. Однако суд отправил дело на новое рассмотрение в Росприроднадзор", - сообщил информагентству Кабельков.

В компании, которая провела операцию по подъему бронекатера со дна Волги, а затем занялась реставрацией судна, считают выдвинутые обвинения абсурдными. Кабельков пояснил, что прежде чем поднимать бронекатер они получили необходимые разрешения в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Напомним, что тогда за масштабной операцией по подъему бронекатера, затонувшего во время Сталинградской битвы, следили федеральные и региональные СМИ, губернатор и руководители правоохранительных структур Волгоградской области. Поднятый бронекатер 2 февраля даже показали президенту России в ходе его визита в Волгоград на празднование 75-летия Сталинградской Победы.













Однако, как выяснилось спустя почти год, компания-реставратор могла поднять бронекатер из воды, но транспортировать его на берег не имела право. А тем более реставрировать его на судоверфи вблизи водного объекта. "Дело в том, что на судостроительном заводе мы арендуем небольшой клочок земли, где мы реставрируем бронекатер. Он стоит в 223 метрах от воды на специальных тумбах. Водным объектом на заводе мы не пользуемся, поэтому суть претензий нам непонятна", - рассказал Кабельков.

По его словам, всего в результате визита инспектора Росприроднадзора на судостроительный завод в отношении ООО "Монолитстрой-Холдинг" было составлено шесть административных протоколов, четыре из которых суд все же отменил. "Инспектор посчитал, что мы захламляем акваторию и выписал нам протоколы по 12 судам, которые находятся в непосредственной близости от нашего арендуемого участка, но мы к ним никакого отношения не имеем", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на повторное рассмотрение в Росприроднадзор направлены протоколы, составленные в отношении него и юридического лица по ст. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Общая сумма штрафов составляет 60 тысяч рублей. Примечательно, что в постановлениях фигурирует формулировка, что бронекатер якобы поднят специалистами "Монолитстрой-Холдинг" для утилизации. Однако суд эта неточность не смутила.

Тем временем специалисты компании на судоремонтном заводе продолжают работы по реставрации БК-31, который должен стать еще одним памятником морякам Волжской военной флотилии - участников обороны Сталинграда. Недавно удалось восстановить орудийную башню бронекатера, отладить все механизмы поворота и наведения.

Напомним, БК-31 затонул 9 октября 1942 года. Он перевозил в Сталинград солдат и боеприпасы, эскортировал другие суда, прикрывая их от воздушных атак. Катер совершал по 8-12 рейсов в сутки. В день своей гибели судно обстреливало немецкие позиции, но, отходя к левому берегу, попало под плотный ответный огонь и затонуло. В том бою погибли 11 речников-краснофлотцев. Катер подняли со дна Волги в ноябре прошлого года. А недавно героический экипаж БК-31 с почестями похоронили на военно-мемориальном кладбище в Россошках.



