Спорт

Первый волгоградский турнир среди стоматологов по мини-футболу выявил победителей

Спорт 17.09.2018 11:54
767 2
17.09.2018 11:54


Более 300 человек приняли участие в первом региональном турнире по мини–футболу среди государственных стоматологических поликлиник. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, участие в турнире приняли 12 взрослых команд, а также сборные студентов, обучающихся по целевому набору, и детей сотрудников. 

Первое место по итогам турнира заняли сотрудники стоматологической поликлиники №12, второе - сотрудники стоматологической поликлиники №3, третье разделили между собой сотрудники стоматологической поликлиники № 8 и стоматологической поликлиники №9. В комитете отмечают, что интерес к футболу существенно возрос в регионе после проведения в Волгограде матчей ЧМ-2018, все больше детей и взрослых занимаются этим видом спорта.

Как отметил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин, главная цель соревнований — популяризация здорового образа жизни. Медицинские работники своим примером демонстрируют, насколько важна физическая активность. Накануне в волгоградском регионе прошла 36-я спартакиада медицинских работников, объединившая порядка 600 человек. Ее организатором выступила Волгоградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ВНИМАНИЕ!Обязательна предварительная регистрация на участие в форуме

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандалом
26.08.2018 20:58
7928 0
Волгоградский боксер Максим Бабанин победил чемпиона из Кубы
13.09.2018 22:59
4233 1
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставку
23.08.2018 00:25
3195 10
Спорт
16.09.2018 21:43
Спорт 16.09.2018 21:43
4687 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 20:08
Спорт 15.09.2018 20:08
23932 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 19:55
Спорт 15.09.2018 19:55
1894 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 18:48
Спорт 15.09.2018 18:48
5674 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 14:17
Спорт 15.09.2018 14:17
4095 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.09.2018 22:59
Спорт 13.09.2018 22:59
11585 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.09.2018 19:54
Спорт 13.09.2018 19:54
2755 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
09.09.2018 18:36
Спорт 09.09.2018 18:36
5685 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
09.09.2018 11:29
Спорт 09.09.2018 11:29
1370 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.09.2018 18:27
Спорт 08.09.2018 18:27
2913 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
06.09.2018 17:00
Спорт 06.09.2018 17:00
3557 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.09.2018 13:38
Спорт 04.09.2018 13:38
3619 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
31.08.2018 20:55
Спорт 31.08.2018 20:55
12204 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.08.2018 10:01
Спорт 27.08.2018 10:01
4977 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2018 20:58
Спорт 26.08.2018 20:58
49642 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:54
В Волгограде кикбоксера Владимира Поташкина приговорили к 7 годам "строгача"Смотреть фотографии
13:43
В Волгограде известного кикбоксера Владимира Поташкина признали виновным в вымогательствеСмотреть фотографии
13:31
На трассе Волгоград – Астрахань в столкновении грузовика и легковушки погибли три человекаСмотреть фотографии
12:41
Бил и кусал: жителю Волгоградской области смягчили наказание за разбой в отношении материСмотреть фотографии
12:23
Имя нового председателя Волгоградской гордумы озвучат в музыкальном театреСмотреть фотографии
11:54
Первый волгоградский турнир среди стоматологов по мини-футболу выявил победителейСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде "фронтовики" вычислили подозрительного продавца древесиныСмотреть фотографии
11:08
«Ростелеком» расскажет малому и среднему бизнесу Волгограда, как стать поставщиком крупнейших компанийСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде ищут пенсионера в синем трикоСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области детям запретили приближаться к вейп-шопамСмотреть фотографии
09:59
Волгоградский медуниверситет обзаведется фельдшерским пунктомСмотреть фотографии
09:18
Из окна многоэтажки возле здания администрации Волгоградской области выпал мужчинаСмотреть фотографии
09:14
Мэрию Волжского наказали за неисполнение решения суда 12 летСмотреть фотографии
21:43
Волгоградская ватерполистка внесла вклад в "серебро" сборной России на чемпионате ЕвропыСмотреть фотографии
19:05
В Волгоградской области со свалками будут бороться рублемСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде подрядчику простили срыв сроков ремонта лестниц Комсомольского путепроводаСмотреть фотографии
18:45
«Ростелеком» обеспечит трансляцию открытых уроков для школьниковСмотреть фотографии
16:48
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти Смотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Доска позора: Жители Волгограда ремонтируют дороги вместо чиновниковСмотреть фотографии
12:43
Красота вне закона: бизнесвумен из Волгоградской области попалась на контрабанде средств для похуденияСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде нашли тело сельского главы с огнестрельным ранениемСмотреть фотографии
11:11
Каждый волгоградец стал «богаче» на 11 квадратов зеленых насажденийСмотреть фотографии
10:15
Сенатор от Волгоградской области осталась без часов и зеркалаСмотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом мусорки подобрались к ерику с лилиямиСмотреть фотографии
09:14
Мэра Урюпинска в Волгоградской области воодушевил голос из космосаСмотреть фотографии
20:08
Болельщики волгоградского «Ротора» потребовали отставки гендиректора клубаСмотреть фотографии
19:57
Воскресенье в Волгоградской области будет дождливымСмотреть фотографии
19:55
Снова ничья: на "Волгоград Арене" "Ротор" не смог одолеть "Зенит 2" из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
18:48
Матч между “Ротором” и “Зенитом 2” собрал на “Волгоград Арене" более 28 тысяч человекСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде открывают новый автобусный маршрут для пассажиров электричкиСмотреть фотографии
Реклама
 