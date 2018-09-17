Спорт 17.09.2018 11:54
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17.09.2018 11:54
Более 300 человек приняли участие в первом региональном турнире по мини–футболу среди государственных стоматологических поликлиник. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, участие в турнире приняли 12 взрослых команд, а также сборные студентов, обучающихся по целевому набору, и детей сотрудников.
Первое место по итогам турнира заняли сотрудники стоматологической поликлиники №12, второе - сотрудники стоматологической поликлиники №3, третье разделили между собой сотрудники стоматологической поликлиники № 8 и стоматологической поликлиники №9. В комитете отмечают, что интерес к футболу существенно возрос в регионе после проведения в Волгограде матчей ЧМ-2018, все больше детей и взрослых занимаются этим видом спорта.
Как отметил заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин, главная цель соревнований — популяризация здорового образа жизни. Медицинские работники своим примером демонстрируют, насколько важна физическая активность. Накануне в волгоградском регионе прошла 36-я спартакиада медицинских работников, объединившая порядка 600 человек. Ее организатором выступила Волгоградская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ.
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