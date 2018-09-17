Аналитика 17.09.2018 16:47
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17.09.2018 16:47
В Волгоградстате подсчитали номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе-июле 2018 года. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в ведомстве, они увеличились по сравнению с этим же периодом прошлого года на 5,5 млрд рублей и составили 364,6 млрд рублей. Год назад они составляли 359,1 млрд рублей. Рост доходов, по мнению специалистов Волгоградстата, произошел за счет выделенной из федерального бюджета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей, которая в общей сложности была выплачена на сумму 3,9 млрд рублей.
Также, как подчеркнули в Волгоградстате, во 2 квартале 2018 г. в среднем за месяц среднедушевые денежные доходы населения области в 2,4 раза превысили величину прожиточного минимума на душу населения.
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