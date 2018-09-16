В Волгоградской области со свалками будут бороться рублем





В административный кодекс Волгоградской области могут быть внесены изменения, ужесточающие меры наказания за создание несанкционированных свалок мусора и очаговых навалов мусора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую областную думу, с соответствующей инициативой выступила Городищенская районная дума. Планируется, что за подобные правонарушения будет предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей. Ранее подобной статьи в административном кодексе не было.

Напомним, ранее в областную думу был внесен законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, который предусматривает увеличение штрафов по некоторым позициям в десятки раз.



