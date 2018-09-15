В Волгограде открывают новый автобусный маршрут для пассажиров электрички

Общество 15.09.2018 17:41
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15.09.2018 17:41
С завтрашнего дня в Волгограде начнут курсировать новые автобусы. Как сообщили ИА «Высота 102» в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальный маршрут регулярных перевозок №58 будет возить пассажиров из поселка Капустная балка до платформы Университетская. Маршрут пройдет по следующим улицам: ул. Алексеева, Забайкальская, Гранатовая, Ясеневая, Тополевая, Лимоновая, Колосовая, 64-й Армии, Курчатова, Кирова, Козака, Терновая, Никитина, Кирова, 64-й Армии, пр-кт Университетский, Полухина, Дарвина, Василевского, Воронова, Просвирова. Интервал движения 15 минут. Новый маршрут позволит охватить районы новостроек и организовать подвоз жителей этих районов к остановке электрички. Такая потребность возникла после открытия новой платформы Университетская для удобства волгоградцев, которые посещают торговые и развлекательные центры в этом районе.
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