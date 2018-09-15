Четыре человека попали под колеса авто в Волгоградской области

Происшествия 15.09.2018 10:38
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15.09.2018 10:38
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Волжском, Михайловке и Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в Волжском под колеса авто попали 86-летний пенсионер и 40-летняя женщина. По предварительным данным, мужчину сбил “ВАЗ” девятой модели когда тот шел по дороге в неположенном месте. Это случилось напротив дома № 264 по улице Ленина. Женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Пушкина, сбил водитель “десятки”. Еще один пешеход, мужчина 49 лет, пострадал в аварии на нерегулируемом переходе в Михайловке. Его сбил 55-летний водитель “Ford Focus”.
В Урюпинске травмы на дороге получил 64-летний мужчина. Он переходил дорогу в неустановленном месте, и его сбил “Ssang Yong Action”.
Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП уточняются. Всего за минувшие сутки в шести ДТП пострадали семь человек.
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