Общество
Так стало

В Волгограде УК переделала опасную детскую площадку после «пинка»

Общество 15.09.2018 12:23
3307 0
15.09.2018 12:23


В УК «Ренесанс» исправили опасные дефекты на детской площадке, установленной во дворе между домами №39 и 41 по ул. Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, коммунальщики, наконец, закопали в землю бетонные «блины», на которых стояли аттракционы и из-за которых родители не разрешали детям кататься на качелях и каруселях из-за опасения за жизнь и здоровье малышей.


«Мы глазам своим не верим и удовлетворены тем, что в УК «Ренесанс» все-таки ликвидировали опасные места на детской площадке. Непонятно только, почему это нельзя было сделать изначально и как можно было вообще принять такую площадку в эксплуатацию?». 

А так было
15сентября12:23
А так было

Напомним, ИА "Высота 102" сообщало об этой ситуации в публикации "Доска позора": в Волгограде для детей установили бетонные аттракционы".  Между тем, такую же картину можно наблюдать и в Краснослободске, где также аттракционы строители поставили на возвышающиеся над поверхностью бетонные "подушки". 

А чиновники администрации Краснослободска, рядом с которой стоит эта детская площадка, предпочитают не замечать таких нюансов. 
А вот так сейчас есть в Краснослободске
15сентября12:23
А вот так сейчас есть в Краснослободске

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